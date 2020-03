El Ayuntamiento de Huelva habilita 50 plazas para personas sin hogar en el polideportivo Andrés Estrada por el coronavirus

El Ayuntamiento de Huelva ha habilitado 50 plazas en el polideportivo Andrés Estrada para atender a las personas sin hogar de la ciudad en el marco del estado de alarma decretado por el coronavirus. Esta medida ha sido implementada para evitar el desplazamiento del colectivo a Punta Umbría, pues la Junta de Andalucía había instituido el centro de la localidad costera incluido en la red de albergues de inturjoven para estas personas. De este modo, se refuerzan las 11 plazas del Albergue Municipal y se responde a una demanda de Cáritas.

Para cubrir este servicio, el Ayuntamiento de Huelva cuenta con la colaboración además de Cáritas, de CaixaBank, a través de su Acción Social y Cruz Roja Española en Huelva, una alianza a cuatro bandas que garantiza la cobertura total del dispositivo municipal habilitado en el polideportivo Andrés Estrada, en lo referente a alimentación y productos de higiene.

La concejala de Políticas Sociales e Igualdad en el Ayuntamiento de Huelva, María José Pulido ha agradecido a CaixaBank, a través de su Acción Social y a Cruz Roja Española en Huelva, además de a Cáritas “su implicación constante y su colaboración en este caso para dar respuesta a una problemática específica, de extrema gravedad”. En este sentido, la concejala ha valorado la alianza apuntando que “cumple una función básica, importantísima, para cubrir necesidades allí donde las administraciones no llegan” demostrando “la importancia de la unidad de las administraciones, de la empresa privada y del tercer sector para atender las necesidades de quienes tienen especiales dificultades en esta crisis sanitaria para desarrollar una vida digna”.

El objetivo fundamental es cubrir sus necesidades y procurar que cumplan las medidas de confinamiento, para lo que se han establecido unas normas de higiene y de funcionamiento en el pabellón, que incluye el control de salidas, con el objetivo de que los usuarios puedan continuar con los programas de reinserción social en lo que muchos están participando, como en el caso de rehabilitación de drogodependencias e incluso su incorporación como temporeros, para trabajar en los campos de fresas, cubriendo la ausencia de trabajadores contratados en origen.

Como ha recordado Pulido, las personas sin hogar constituyen un colectivo vulnerable por sus circunstancias de salud y por no poder cumplir medidas de aislamiento, ya que para ellos no tiene sentido el confinamiento en un hogar del que carecen. De esta forma, para garantizar su salud y las medidas preventivas para la contención del virus, es preciso facilitarles un alojamiento para las personas no infectadas y, dentro de este, si fuese necesario, un espacio para quienes estando contagiadas tengan prescrito el seguimiento a domicilio. Además, Pulido apunta que “el dispositivo se está convirtiendo en una oportunidad para trabajar con ellos, ofreciéndoles una asistencia social”.

Esta colaboración se suma a otras iniciativas que tanto desde CaixaBank, a través de su Acción Social, como desde Cruz Roja Española en Huelva están desarrollando con otros colectivos vulnerables como personas mayores o familias en riesgos de exclusión social.

En concreto, desde la Dirección Territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental y Extremadura, se han impulsado decenas de iniciativas dirigidas a paliar la crisis sanitaria, como ayudas para la confección de material de protección para sanitarios, reparto de tablets en centro de mayores para poder comunicarse con sus familiares o una dotación extraordinaria para los comedores que forman parte del proyecto Comedores con Alma.

La Asociación de Voluntarios de “la Caixa”, por su parte, también está contribuyendo mediante iniciativas de voluntariado online que apoyan a los colectivos en riesgo de exclusión social.

La alianza con el Ayuntamiento de Huelva y Cruz Roja se enmarca dentro de #ContigoMásQueNunca, que engloba las diferentes medidas que está lanzando la entidad para ayudar a los clientes como avanzar el día de cobro de las pensiones y evitar colas en las oficinas, la línea de crédito de 25.000 millones de euros para pymes y autónomos, entre otras. De esta forma, CaixaBank intenta mitigar los efectos económicos del coronavirus y pone en valor el esfuerzo del banco y de todos sus empleados para estar al lado de la sociedad en estos momentos tan difíciles.