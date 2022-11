El Ayuntamiento de Huelva decide demoler seis quioscos sin uso en la ciudad

El Ayuntamiento de Huelva opta por demoler seis quioscos sin uso ubicados en distintos puntos de la ciudad. Estos establecimientos de venta de prensa y chucherías llevan tiempo cerrados, por lo que se ha decidido derribarlos con el fin de evitar "el vandalismo y su ocupación, convirtiéndose en focos de insalubridad e inseguridad", apuntó el teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Manuel Gómez.

Gómez señaló que "vamos a llevar a cabo la demolición total de seis quioscos en varias localizaciones de la ciudad, las construcciones estuvieron destinadas a punto de venta de presa y golosinas, si bien en la actualidad y desde hace un tiempo están en desuso, sus titulares han renunciado a la concesión administrativa". Indicó que con su derribo "se va a liberar las aceras, ganando en accesibilidad". Incidió en que "liberando las aceras vamos a ganar más espacio para los peatones, mejorando la accesibilidad y la imagen de la ciudad en general".

La zona donde se ubican estos quioscos se caracteriza por ser un entorno residencial, donde el resto de las edificaciones lo conforman viviendas unifamiliares y bloques de viviendas plurifamiliares entre medianeras con negocios en planta baja.

Los quioscos objeto de la actuación, que cuenta con un presupuesto de 28.676,99 euros, son los ubicados en el número 5 del Paseo de las Palmeras, esquina calle Trigueros, en el barrio del Molino de la Vega; en el número 5 de la avenida de Italia esquina con avenida de la Ría, en Pescadería; en el número 68 de la calle José Fariñas, esquina con la calle Tariquejos, y en el número 12 de la calle Galaroza, esquina con la calle Alosno, en Viaplana; en el número 2 de la calle de los Marismeños, esquina con la calle Aspapronias, en la Supracomunidad, y en la calle Rubén Darío, esquina calle Góngora, en La Hispanidad.

Según manifestaron desde el Consistorio ya se han demolido cuatro de los seis quioscos, concretamente los del Paseo de las Palmeras, Avenida Italia, Avenida Galaroza y este lunes se intervino en el de la calle Rubén Darío. Las seis construcciones objeto del proyecto de demolición están divididas en dos grupos, por una parte las que están realizadas con elementos metálicos, que son construcciones efímeras y de muy poca entidad, y las que son de fábrica de ladrillo, que tienen mayor consistencia y su fijación al terreno se suponen con elementos de cimentación de hormigón ligeramente armados.

Ambos tipos de quioscos tienen una superficie aproximada de 9 metros cuadrados y un volumen aparente de 18 metros cúbicos. Existe falta de garantías estructurales debido a la falta de conservación y mantenimiento de la edificación. Las patologías se centran en la entrada de agua. No se prevé ruina física inminente en ninguna localización de la edificación ya que no se aprecian grietas.

Por otra parte, no existe catalogación ni protección de las edificaciones, por lo que, según se recoge en el proyecto, "no existen inconvenientes de que puedan limitar la demolición integral del edificio". Desde el Ayuntamiento subrayaron que la intención es seguir eliminando los que ya no prestan servicio.