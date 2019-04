El Ayuntamiento de Huelva adjudicará diez Huertos de Ocio en el Parque Moret

El Ayuntamiento de Huelva adjudicará 10 Huertos de Ocio del Parque Moret, con el fin de que las parcelas que han quedado disponibles para su cultivo en el Pulmón Verde puedan estar lo antes posible al servicio de aquellos onubenses interesados en realizar tareas hortofrutícolas en este espacio de la capital. Así, tras la finalización del periodo oficial de solicitudes, se celebró un concurso público entre los solicitantes que cumplían con los requisitos establecidos en las bases legales, y en breve se entregarán las llaves que dan acceso a las parcelas, que cuentan con una superficie que va desde los 50 hasta los 70 metros cuadrados. Unos espacios que, por motivos de fallecimiento, enfermedad o imposibilidad de seguir cultivándolas por parte de sus anteriores usuarios, habían quedado libres y a partir de ahora pasarán a nuevos hortelanos.

Además, como destacó la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, Alicia Narciso, “estas personas tendrán la oportunidad de participar en un taller que se impartirá en el Aula de la Naturaleza y que estará destinado a enseñarles de forma detallada las técnicas del cultivo ecológico más importantes, así como todos aquellos aspectos que son fundamentales para el correcto cuidado del terreno”.

Los beneficiarios podrán hacer uso de estas parcelas hasta finales del año 2021, ya que forman parte de la concesión de 4 años iniciada en octubre 2017, lo que permitirá satisfacer las demandas de estos ciudadanos y, a su vez, facilitar también que pueda llevarse a cabo una rotación más óptima en las plantaciones, en base a los ciclos de cultivo que se consideran más adecuados dentro del marco que establece la agricultura ecológica.

Cabe recordar que las cláusulas que rigen la concesión ciudadana de los Huertos de Ocio contemplan que las parcelas pueden concederse a quienes acrediten el cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que se incluyen que los solicitantes sean personas físicas, pensionistas mayores de 55 años que no padezcan enfermedad o discapacidad que impida el cultivo de los huertos. La normativa exige además estar empadronado en Huelva capital desde al menos un año antes de realizar la solicitud y encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento onubense, siendo también indispensable en primera instancia que los solicitantes no se hayan beneficiado previamente de estos huertos y que no figure más de una solicitud por unidad familiar.