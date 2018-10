La Audiencia trasladará al Supremo el recurso por la sustracción de niños

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha admitido el recurso de casación formulado por la asociación SOS Bebés Robados Huelva contra el asunto relacionado con la sustracción de un recién nacido alumbrado en 1992 en el hospital Manuel Lois, por lo que le dará traslado del mismo al Tribunal Supremo en los próximos días.

Así lo han confirmado a Huelva Información fuentes judiciales, algo que el colectivo que representa a más de 180 familias de la provincia onubense que buscan justicia valora positivamente. La presidenta del mismo, Esperanza Ornedo, aplaude la decisión de la Sala que preside el magistrado José María Méndez Burguillo, quien se posicionó (con su voto particular) en contra del criterio de la prescripción de los casos esgrimido por el resto de la Audiencia el pasado junio.

Después de tanto traspiés siento que nuestra lucha empieza a tener luz en el camino"

Ornedo recalca que "ha sido para mí una gran alegría y satisfacción conocer que la Audiencia Provincial de Huelva, finalmente, ha dado traslado al recurso de casación anunciado el pasado mes de junio y que será presentado ante el Tribunal Supremo", aunque todavía no le ha sido notificado formalmente.

En este sentido, apunta que "después de tanto traspiés siento que nuestra lucha empieza a tener luz en el camino". Por ello, agradece a Méndez Burguillo el "haber puesto en nuestras manos la llave que nos abrirá la puerta al Supremo", mientras que también hace un guiño al recién cesado fiscal jefe de Huelva (será en breve el fiscal jefe de Sevilla), Luis Fernández Arévalo, "por su apoyo y colaboración".

Esperanza Ornedo enfatiza que son "dos personas que se han posicionado con el deber de la Justicia, sin importarles lo que puedan pensar aquellos que, a día de hoy, siguen ejerciendo esa crueldad sin piedad con la que se ha venido castigando a las familias afectadas por robo de bebés desde 2012; aún quedan personas con corazón, con almas a favor de la verdadera Justicia".

Ante lo que se avecina, la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva espera que el Alto Tribunal admita el recurso "y que este resuelva a favor de la causa". Solo de este modo, subraya, se puede "de una vez por todas derribar el muro de la prescripción de los delitos en los casos de bebés robados". A su juicio, estos "son permanentes y no prescriben". Las víctimas "luchamos por una causa justa por la que no podemos obviar ni olvidar el dolor de madres que rozan las puertas del cielo, penando por no contar con tiempo suficiente para poder abrazar a sus hijos".

En el voto particular que ha abierto las puertas del Supremo a SOS Bebés Robados Huelva, Méndez Burguillo se inclina por computar el plazo para la prescripción desde que el sujeto afectado tenga conocimiento de los hechos -es decir, si un niño que fue robado no sabe que lo fue, no puede darse por prescrito el caso-. También aboga por impedir que caduquen todos los delitos que estén subyugados al delito principal (como los de falsificación documental, suposición de parto, etcétera) y por solicitar a los juzgados de Instrucción que reabran las causas y se investiguen hasta el final.