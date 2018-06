La Audiencia entrega al abogado de Comas las grabaciones del juicio

La Audiencia Provincial de Huelva entregó ayer al procurador del expresidente del Recreativo de Huelva, Pablo Comas, condenado a tres años de prisión por un delito de administración desleal y otro de falseamiento de cuentas sociales del Decano, una clave con la que su abogado, Álvaro Sánchez-Pego, podrá acceder a la grabación de las dos sesiones de la vista oral celebradas los pasados 14 y 15 de mayo.

Como avanzó ayer Huelva Información en su página web, el letrado cántabro solicitó el lunes a la Sección Tercera de la Audiencia onubense el soporte audiovisual, una maniobra que algunas fuentes tildan de dilatoria -para ganar tiempo en la elaboración del recurso contra la resolución condenatoria- pero que el jurista justifica señalando que "siempre al ver las grabaciones recuerdas frases, cosas, manifestaciones que se hayan realizado más allá de lo que dice la sentencia; porque a veces la sentencia puede decir que queda probado que no sé quién dijo no sé qué y a lo mejor vas a las grabaciones y ves que no es así".

Considera las imágenes, como señalaba en la solicitud formulada a la Sala y a la que ha accedido este diario, "necesarias para poder fundamentar adecuadamente los motivos de impugnación que van a ser aducidos por esta representación letrada".

En el momento en el que Sánchez-Pego tenga en su poder el localizador y acceda a las imágenes se levantará la suspensión temporal y se reanudará el plazo para la interposición del recurso, que deberá presentar ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El periodo máximo para la apelación es de diez días, por lo que el letrado estima que deben restarle aún "unos siete días, dadas las suspensiones por la aclaración y la petición de grabaciones". Con la aclaración se refiere a la solicitud que hizo a la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva para que le concretara ante qué instancia debía recurrir, puesto que "en la sentencia no se reflejaba".

La Sala que preside José María Méndez Burguillo informó a la defensa la pasada semana de que "teníamos que ir a la instancia de apelación, al TSJA, pero curiosamente dijo que a pesar de que no lo había puesto en la sentencia no era motivo de aclaración porque no hacia falta aclararlo y, sin embargo, lo aclara, una cosa curiosa", agrega el abogado.

Entretanto, Sánchez-Pego ha estado trabajando en la apelación, un recurso que a día de hoy "tengo bastante avanzado".

Pablo Comas ha sido condenado a tres años de prisión, a pagar una multa de 3.240 euros y a indemnizar al Recreativo de Huelva con 646.516,21 euros (más intereses), de los que responderán como responsables subsidiarias las empresas Gildoy España y Poientose, que él mismo administra. Tendrá también que abonar la tercera parte de las costas procesales, incluidas las del Trust de Aficionados del Recre y del Ayuntamiento de Huelva.