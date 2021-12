Atlantic Copper construirá una planta de reciclaje para el agua utilizada en sus procesos

Atlantic Copper ha firmado un contrato llave en mano con las empresas Lantania y Aquatec (grupo Agbar) para iniciar la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARi) que permitirá -mediante procesos innovadores- la recuperación del 98% de sus efluentes como agua de proceso, reduciendo el suministro de agua a la Fundición y, por lo tanto, la huella hídrica.

Esta instalación es el último paso tecnológico del proyecto de economía circular denominado Red Scope (Recovery of Effluent Discharge for Sustainable Copper Processing in Europe). En términos de ahorro, a través de esta EDARi, el Complejo Metalúrgico reciclará para su proceso unos 500.000 m3 de agua al año o el equivalente al consumo anual de una población de 10.000 personas.

Uno de los aspectos más importantes de esta EDARi es la innovación en economía circular ya que introduce en las últimas etapas del proceso un evaporador/cristalizador que permitirá obtener un material cuya utilización para usos industriales está en fase de estudio.

Atlantic Copper es una compañía onubense, la mayor productora de cobre y de ácido sulfúrico de España, que genera en torno a 2.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Su accionista es la empresa norteamericana Freeport-McMoRan, que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York y es uno de los principales grupos de recursos naturales de Estados Unidos. Freeport-McMoRan es el segundo productor mundial de cobre, primer productor de molibdeno y un importante productor de oro.