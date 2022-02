La película ¡Aterriza como puedas! (1980), de Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker, es una parodia del cine de catástrofes, como Aeropuerto 75 y Zero Hour! (1957). Salvando muchísimo las distancias, el título del largometraje valdría también para el cómic The Stringbags, de Garth Ennis y P. J. Holden, nacido a través de la colaboración de los autores con Dead Reckoning, sello perteneciente al Naval Institute Press, departamento editorial del U. S. Naval Institute. Hay que tener en cuenta que el cómic no es una parodia, pero los aviones que protagonizan la película y las viñetas sí que son algo chapuceros.

Este cómic gira en torno al Fairey Swordfish, que fue un biplano diseñado en 1934 que utilizó la Royal Navy británica a bordo de sus portaaviones durante sus batallas de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que era espantosamente anticuado incluso para la época, sobre todo teniendo en cuenta que había que enfrentarse a la modernísima maquinaria de la Alemania Nazi. Stringbag, que significa en inglés “bolsa de tela de ir a la compra”, fue el nombre que los soldados británicos le dieron al avión, debido a que podía llevar cualquier cosa: metralletas, torpedos, depósitos de combustible... Sin embargo, sus impensables gestas lograron que se ganaran un enorme respeto dentro de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, ostentando el honor de ser el torpedero aliado que más enemigos derribó durante la contienda.

Garth Ennis y Paul Jason Holden presentan las tres intervenciones históricas más relevantes en las que participaron los aviones Stringbags. En primer lugar, la Operación Juicio, en la que Reino Unido asestó un terrible y decisivo golpe a Italia en el año 1940. Un enjambre de Stringbags logró diezmar la Regia Marina mediante un bombardeo nocturno. El segundo de ellos fue el hundimiento del Bismarck, el mayor acorazado de guerra de Alemania, que el Ejército británico logró destruir totalmente después de que un grupo de Stringbags lo hirieran de muerte sin remedio. Por último, su intervención en la Operación Cerberus, en la que el Ejército nazi logró poner a salvo sus cruceros de combate Scharnhorst y Gneisenau, atravesando las defensas del Canal de la Mancha, en la que supuso la última misión de estos legendarios aviones.

En The Stringbags, Garth Ennis se introduce tres personajes ficticios: Ollie, Paps y Archie, a los que sube a bordo de un avión Fairey Swordfish. Garth demuestra que tiene un conocimiento increíble sobre dicho biplano y sus tripulaciones, guarda un respeto estricto por todos ellos, y no pone frases ficticias en sus bocas, salvo en los personajes creados para la ocasión.. Presenciamos una enorme cantidad de hechos reales muy bien documentados, que el autor explica en el epílogo de la obra.

P. J. Holden hace gala de su sobrada experiencia realizando este tipo de historietas, y realiza un trabajo de documentación a la altura de las circunstancias, dejando algunas estampas notables de los barcos de guerra y de los aeroplanos. En cambio, en algunas escenas de diálogos, el detalle de los escenarios suele ser reducido y la caracterización de los personajes hace que resulte complicado diferenciarlos. Por su parte, Kelly Fitzpatrick consigue darle un empaque agradable a la obra con su coloreado.

Garth Ennis (Holywood, Irlanda del Norte, 1970) es un guionista de historietas que trabaja fundamentalmente para el mercado estadounidense, cuya obra más famosa es la serie Predicador, junto con el dibujante Steve Dillon, que revolucionó la Línea Vértigo de DC Comics a finales del siglo XX. Su trabajo está caracterizado por la extrema violencia, el humor negro, las palabras malsonantes y por temas como la amistad masculina, la religión y las alusiones a los superhéroes. Entre sus colaboradores se encuentran dibujantes como Glenn Fabry, Carlos Ezquerra y John McCrea.

Paul Jason Holden (Belfast, Irlanda del Norte, 1969) es un dibujante de cómics que ha trabajado para el mercado británico en las páginas de las revistas 2000 AD, Warhammer Monthly y Judge Dredd Magazine, dibujando Rogue Trooper, Judge Dredd y Johnny Woo. Entró en el mercado estadounidense a través de la editorial Image Comics.

