La Atención Primaria insta al usuario a que ‘cuide’ a los sanitarios

El Distrito Sanitario Huelva-Costa y Condado-Campiña, que engloba toda la Atención Primaria de la provincia a excepción de la zona de la Sierra, ha hecho un llamamiento al uso responsable de los centros de salud y pone en valor de manera especial, al personal sanitario que allí está ejerciendo su labor.El perfil del distrito en Facebook hace ese llamamiento en unos momentos en los que los centros de salud han de seguir conjugando una progresiva normalización de la situación, con el riesgo que se mantiene de un rebrote del Covid-19. De esta manera, el distrito señala que “hay sanitarios vulnerables que no pueden atender a pacientes Covid-19 porque pondrían en peligro su vida. No podemos pasar consulta siempre con EPI (equipos de protección individual) al no saber si lo que llega es Covid”.

Desde el Distrito Huelva-Costa y Condado-Campiña se añade que “no se pueden formar colas en la entrada de los centros, ni acumulaciones en las salas de espera. Por éstas y otras razones necesitamos controlar la demanda. Así pues, las citas que se soliciten a Salud Responde serán telefónicas. El médico o el enfermero te llamarán y decidirán si tienes que acudir o puede resolverse por teléfono. Por seguridad para todos”.“Y si crees que es urgente, –prosigue– acude al centro con mascarilla y en la entrada, un profesional valorará si necesitas asistencia urgente presencial o no, si debes ser atendido en el circuito Covid o no, y si la asistencia es prioritaria o puede esperar”.

Fuentes sanitarias consultadas por este periódico se congratularon del hecho de que sea en última instancia, el propio centro de salud el que tiene la autonomía de gestionar y organizar el flujo de pacientes.Los centros de salud de la capital están afrontando un cambio de mentalidad de muchos pacientes que consideran que las cosas vuelven a lo acostumbrado, cuando no es así. Bien es cierto que se van asumiendo algunas analíticas que hasta el momento se tenían derivadas, pero desde el distrito se insiste en el hecho de que se mantienen los dos circuitos asistenciales de manera que el sistema implantado desde el inicio del estado de alarma, no ha experimentado grandes modificaciones aunque se va ampliando la cartera de servicios.

De esta manera, desde el distrito se insiste en que se mantiene el uso de las consultas telefónicas que ya suponen el 55% del total de las que se realizan en estos centros sanitarios.La Atención Primaria onubense recuerda que aunque los centros son seguros y se puede acudir, solo se debe ir tras contactar telefónicamente con el propio médico o enfermero, o si de verdad se está ante un proceso grave. El circuito Covid atiende a personas que muestran síntomas. Se insiste por lo tanto, en que solo se puede acudir al centro de salud presencialmente por una urgencia o emergencia o tras ser citado telefónicamente por profesionales sanitarios.