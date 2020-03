La Atención Primaria mantiene su asistencia pero sin verse desbordada por el coronavirus

La Atención Primaria sigue su titánica lucha contra el coronavirus afrontando una gran arte de los casos que se registran en la provincia. Hay que tener en cuenta que los casos confirmados no son el global de lo que se da en realidad ya que los diagnósticos se encuentran aún limitados. Eso no significa ni mucho menos, que los esfuerzos por contener la epidemia no se estén realizando. De hecho se podría decir que a los centros hospitalarios, que indudablemente es la faceta más llamativa y trascendental, sólo llega una pequeña parte de lo que se está trabajando.

Fuentes sanitarias indicaron a este periódico, que se mantiene el doble dispositivo establecido en todos los centros asistenciales de Atención Primaria y que, en regla general, el sistema de centros de salud y consultorios de la provincia mantiene una situación aceptable en la que no se puede hablar de colapso incluso hay lugares en los que las atenciones urgentes han experimentado un notable descenso respecto a tiempos que pueden considerarse normales.

En todos los centros de salud se mantiene esa vía de acceso para pacientes que presenten una respiratoria aguda y fiebre. Se les ha abierto una vía diferente para que en caso de que sean posibles afectados por Covid-19, tengan el menor contacto posible con otros pacientes y personal sanitario. Junto a ello se mantienen a lo sumo, en especial en la capital, otras dos consultas de medicina general y otras dos de enfermería. Eso es así porque en la mayoría de las ocasiones, todos los centros de salud han habilitado una línea telefónica a través de la que se va canalizando la mayor parte de las necesidades de los usuarios. Del mismo modo, en buena parte de los centros de salud se viene realizando un seguimiento telefónico de los usuarios de la zona que tienen más de 65 años para saber cómo se encuentran, si necesitan algún tipo de medicación, etcétera.

Algunos centros de salud y consultorios de algunas localidades han tenido que modificar en varios casos, sus horarios o se han fusionado con lo de las localidades más próximas, para poder facilitar el que los usuarios dispongan de esa doble vía de acceso.Para facilitar esta labor, cada centro de salud del Distrito Sanitario Huelva-Costa y Condado-Campiña ha habilitado un número que se añade al habitual. No es que el de siempre no funcione sino que se posibilita una vía más para facilitar la comunicación entre profesionales y usuarios. De este modo, estos números adicionales están operativos todos los días laborables (de lunes a jueves) de 8:00 a 20:00 y el viernes de 8:00 a 15:00.

También para facilitar las cosas, la prescripción de la medicación de carácter permanente puede realizarse también vía telefónica con lo que por una parte, se agiliza la actividad profesional en los centros de salud y por otro, se evita a muchos usuarios especialmente lo que tienen medicaciones permanentes, muchos traslados.