Los vecinos de San Pedro califican de "agresión" la integración de restos arqueológicos

La Asociación de Vecinos de San Pedro y San Sebastián suma una nueva reivindicación a las que ya venía manifestando en torno al proyecto de peatonalización del Ayuntamiento de Huelva. El colectivo ha mostrado este jueves su rechazo a la aprobación en el Pleno municipal del pasado miércoles de integrar restos arqueológicos en la Plaza de San Pedro, tras una moción de Unidas Podemos.

"Una nueva agresión" a este espacio, manifiesta la asociación, "no contentos con el despropósito del proyecto de transformación", añaden. Se oponen a que se convierta en "una plaza arqueológica" y apuntan que con la luz verde a esta moción, el Ayuntamiento "vuelve a mostrar su desprecio a los vecinos". En este sentido, reiteran las solicitudes de reunión con el alcalde de la ciudad para mostrarse sus opiniones "sobre el proyecto, que han aprobado por decreto y sin consenso vecinal". A falta de este encuentro, añaden que "nos sorprende ahora con este despropósito".

La asociación argumenta que "una plaza es un lugar público" para la convivencia de los ciudadanos, "por eso son espacios amplios y diáfanos, para garantizar la congregación del mayor número de personas, para ejercer su derecho a estar y disfrutar de la ciudad".

El proyecto supone, a juicio de los vecinos, "ir saltando obstáculos" y apunta que "no se puede plantear una plaza con una piscina olímpica, con dos plataformas con escaleras en desnivel y árboles de gran porte que taparían la visión de la iglesia", a lo que añaden que "lo último son los restos arqueológicos".

"La Plaza de San Pedro fue antaño lugar de encuentro del cabildo, hasta su traslado a la calle Puerto. Mientras se ha mantenido siempre como antesala de la iglesia deSan Pedro, donde durante siglos se han celebrado aquí sus actos de cultos externos", exponen los vecinos, que interpelan también a miembros de la Corporación lanzando una pregunta, "¿nos pueden decir los cofrades que forman parte del pleno por dónde pasan las cofradías?".

En definitiva, la Asociación de Vecinos de San Pedro y San Sebastián inciden en que "los restos arqueológicos no pueden impedir el desarrollo de las ciudades" y que en el caso de este espacio del centro de la ciudad "es un brindis al sol". Para el colectivo "no tiene sentido dejar unos restos descontextualizados, ya que en ningún momento las intervenciones arqueológicas de urgencias realizadas en la plaza se preocuparon por sus restos y dejarlos aquí para tener una unidad interpretativa".

Recuerdan también que los únicos que se conservan que fueron rescatados por la asociación cultural Adepah de los vertederos, son los sillares procedentes del actual Centro de la Mujer, dispersos actualmente en el Parque de la Esperanza.

Mientras, agregan "se conserva una parte de los restos arqueológicos en la esquina con la calle San Andrés, aunque eso llevara consigo la ampliación de volúmenes y un diseño agresivo con la plaza del edificio de nueva planta". Restos que, prosiguen, "en los que tras su puesta en valor se observaba que hay una parte cubierta por una lona pendiente de restauración y ahora se ve un lienzo de muro desmoronándose".

"Exigimos la retirada del proyecto de transformación de la Plaza de San Pedro para que se incluyan las opiniones de los vecinos, mantenido la plaza actual". La asociación reivindica que "San Pedro no es menos que Las Monjas" y además que "no queremos para la Plaza de Arriba lo que el Ayuntamiento no quiere para la Plaza de Abajo, donde no va a integrar los restos arqueológicos aparecidos"