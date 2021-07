Asaja defiende un sector agrícola onubense “modélico” tras la reunión de las jornaleras con la ministra de Trabajo

Para el también presidente de la interprofesional Interfresa “el damnificado no es el sector agrario sino toda Huelva” debido a que, consideró, esas declaraciones de denuncia colocan a los onubenses como consentidores d el esclavismo.

El PP lamenta que el Ministerio “criminalice” a los agricultores

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, lamentó ayer que el Ministerio de Trabajo “criminalice a los agricultores de la provincia onubense con campañas de inspección inculpatorias cuando son motor de crecimiento y empleo”.

González señaló que es “injusto que se haga una acusación general a un sector clave” que es “presente y futuro” para la economía de la provincia de Huelva a pesar de que el Gobierno de Sánchez no deja de “ponerlo en la diana con campañas infundadas”, informa Europa Press. “Los agricultores onubenses tienen un trato escrupuloso con las jornaleras y no es cierto que vulneren sus derechos laborales y humanos” ha dicho González Añadió que “si se detecta alguna situación irregular lo que tiene que hacer el Ministerio es denunciar y no mandar una nota de prensa señalando con acusaciones muy graves a todo el sector”.

Manuel Andrés González aseguró que desde el PP quieren mostrar su apoyo al sector y rechaza estos “ataques” al campo onubense por parte del PSOE y Unidas Podemos, que siguen “sin mostrar su respaldo” a los agricultores onubenses y sin ejecutar las infraestructuras que reclama el sector. El popular destacó la “defensa” que el PP y el Gobierno andaluz hace del campo.