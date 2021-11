Arranca en Huelva la campaña que impulsa las familias colaboradoras

La familia de Mariví Cascajo es una de las veinte onubenses que han abierto las puertas de su casa los fines de semana y las vacaciones para niños y adolescentes que viven en centros de protección de menores. Desde hace cuatro años ella, su marido y sus dos hijos cuentan con un nuevo miembro, una joven que hoy tiene 17 años. “Es de lo mejor que hemos hecho, no sólo para nosotros, queríamos que nuestros dos hijos biológicos también se llevaran ese aprendizaje”. En Huelva comenzó ayer una campaña que recorrerá Andalucía para dar a conocer la figura de la familia colaboradora, más desconocida que la que decide adoptar o acoger.

La directora general de Infancia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Antonia Rubio, el delegado territorial de Igualdad y Políticas Sociales, Manuel Antonio Conde, la presidenta de Crecer con Futuro, Encarna Vega, y el artista Pablo Little explicaron ayer las claves y los objetivos de esta campaña, denominada Contigo hasta la luna, ante representantes municipales para que extiendan esta iniciativa.

Reconocida en la ley de infancia y adolescencia, es un figura distinta a la adopción y la acogida

A través de cinco familias diversas, otros tantos ilustradores han transformado estas experiencias vitales en una obra creativa. Pablo Little ha acompañado a la familia de Mariví y el resultado es la ilustración que presentó ayer. Las piedras que recoge esta familia colaboradora y que envían a su niña por carta son el símbolo “que debía reflejar ese vínculo, el de recolectar y depositar; la familia recibe y aporta, es bidireccional”. Little admitió que no conocía esta figura y se preguntó “cuántos niños tienen problemas para salir de las instituciones, no todos tienen ese horizonte ni pueden sentir ese calorcito de hogar”.

“En Huelva hay 192 menores en centros de protección con perfil para el acogimiento pero otros pueden tener una oportunidad con las familias colaboradoras”, dijo la directora general de Infancia. En la provincia, 25 de estos núcleos han sido declarados aptos y en veinte de ellos hay 23 menores que reciben ese calor de hogar. Entre ellos, hay tres grupos de hermanos y dos niños con necesidades especiales, cuya evolución favorable tiene mucho que ver con esta figura familiar.

En Huelva hay veinte familias colaboradoras que integran a 23 niños y adolescentes

Antonia Rubio animó a “soñar en grande y trabajando mucho” para lograr el gran reto de que “no haya ningún menor de 13 años en centros de protección”, aunque la normativa ponga el tope en los siete años de edad. Con el respaldo normativo de la recientemente aprobada ley de la infancia y adolescencia “que por primera vez recoge ese derecho del niño a crecer en familia y también a la familia colaboradora”, la directora general señaló que pronto se establecerá un protocolo.

Porque, añadió, “está cargada de dificultades, vamos a ser realistas”. Para ello, las personas que den el paso hacia delante cuenta con el acompañamiento de la ONG y de la Delegación territorial. La presidenta de Crecer con Futuro explicó las dificultades añadidas de los niños y adolescentes de 10 a 17 años, de ahí su confianza en este modelo porque “sólo pequeños periodos podrían ser un referente” para ellos. Encarna Vega expresó lo acertado del lema escogido, Contigo hasta la luna. Por experiencia propia, así es “el amor incondicional que te traspasa cuando conoces a esa persona desconocida que llega y lo integras, es magia”.