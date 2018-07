Apostar por uno y ganar con el otro

Parecía que Soraya Sáenz de Santamaría era la que se había proclamado vencedora en el Congreso Extraordinario del PP el pasado fin de semana, a juzgar por la actitud que se respiró ayer en la sede de los populares onubenses. Parecía que la moneda salió en forma de cara para la dirección provincial. Pero tras apostar clara y fuertemente por la candidatura de la política vallisoletana durante una campaña de altos vuelos para el futuro y el devenir del Partido Popular en el mapa de España, ayer se olvidó el pasado y se aseguró desde Huelva la convicción de que Pablo Casado "será muy pronto el que volverá a presidir el Gobierno de la nación". Más que la sensación de que había ganado Santamaría, ayer pareció que, como han hecho los incondicionales de Cristiano Ronaldo al pintarle rayas negras juventinas a la elástica del Real Madrid, la dirección provincial del Partido Popular hubiese hecho lo mismo con los escudos de Santamaría y de Casado. Desde Huelva se acogieron al discurso de Casado tras proclamarse este fin de semana presidente del partido de que nadie perdió, porque sólo ganó el Partido Popular. Se apostó por Soraya y parece que han ganado con Casado.

Que el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, no se subiera al atril ayer, fue el único síntoma de que las cosas no habían salido como esperaba la dirección. No sólo estuvo en la palestra el secretario general de los onubenses, David Toscano, que lidió con la intervención, sino que el primer punto del día fue un nuevo dardo al PSOE y la reunión que mantuvieron el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en torno a las infraestructuras, sobre lo que los populares afirmaron que "no hay compromiso" alguno por impulsar infraestructuras pendientes. Toscano valoró después el Congreso Nacional del fin de semana y llamó a la unidad, a la integración y a la ilusión para "trabajar por el futuro de la provincia y de España". No nombró la palabra derrota en ningún momento, a pesar de que la dirección provincial hubiese lanzado un órdago en favor de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. Ganó Casado y aseguró que "va a tener toda la lealtad, todo el apoyo incondicional y todo el esfuerzo del PP de Huelva para ayudarle a construir cada día el futuro de nuestro partido".

La entrada de la diputada provincial y concejala popular en el Ayuntamiento, Juana Carrillo, en la Junta Directiva Nacional, tampoco apareció en sus palabras como ya ocurriera el pasado sábado con la nota emitida por el presidente del PP provincial, Manuel Andrés González. Una nueva voz que tendrá el PP de la provincia a nivel nacional pero que ni tan siquiera se mencionó, y menos aún, se felicitó de manera pública. Algo curioso que evidencia una vez más las dos vertientes de opinión existentes en el PP provincial. La representación onubense en la Junta Directiva Nacional ya se reflejaba en Manuel Andrés González, la ex ministra Fátima Báñez, el diputado nacional y alcalde de Palos, Carmelo Romero; y la secretaria general del PP andaluz, Loles López. A estos cuatro se ha añadido Juana Carrillo, aunque para Toscano no necesita felicitación pública, ya que "todos son miembros de la Junta Directiva" por lo que a quien "tenemos que felicitar es, sin duda, a nuestro presidente nacional y a todo su equipo". En cuanto a la representación onubense en la Junta Directiva Nacional, David Toscano sí que señaló que están "encantados de que Huelva tenga una nutrida representación" para continuar trabajando por la provincia.

La presencia de Pablo Casado en la presidencia del partido abre una puerta al sector crítico de la formación, que exige la creación de una junta local, según adelantó Huelva Información con los detalles de un documento repleto de propuestas que ya tiene en sus manos la nueva cabeza visible del Partido Popular. David Toscano echó balones fuera y apuntó que la creación de una junta local "en principio, es una decisión que no depende del comité ni de la Junta Directiva Nacional, sino de la Junta Directiva Provincial, que es la que dirá cómo se hacen las diferentes juntas locales en la provincia". A pesar de que Soraya Sáenz de Santamaría consiguiera en la provincia el mayor porcentaje de votos en las primarias a nivel nacional, Toscano tampoco teme un efecto dominó de responsabilidades políticas en la dirección provincial o incluso en las listas autonómicas tras la elección de Pablo Casado. Toscano se apoyó en unas declaraciones de Casado para señalar que los ámbitos nacional, regional y provincial "son completamente diferentes".

Con todo, a pesar de que las cuentas de los onubenses llevaban en volandas a Soraya Sáenz de Santamaría para tomar el relevo de Mariano Rajoy, algunos votos cambiaron de bando en el seno onubense, algo que Toscano no ve como una desautorización a la dirección, porque "no entiendo que haya habido ningún tipo de cambio" en la decisión del voto, y es que en Huelva "cada uno ha votado en libertad".