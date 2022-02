Antonio Gemio: “Nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”

–¿Por qué apoya la movilización del 4-M?

–La sociedad civil ya dice basta a tantos engaños y mentiras que nos han prometido con las infraestructuras. Y es la sociedad civil la que ha cogido la bandera para defender a Huelva. Tenemos que salir adelante, tenemos que estar el día 4 de marzo a las 17:00 en el Paseo de la Ría porque nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, es la herencia que les vamos a dejar. Huelva está olvidada desde hace más de 40 años con una falta de infraestructuras tremenda y ahora es el momento en el que la sociedad civil debe tomar el mando, salir a la calle y reivindicar, de una vez por todas, que las diferentes Administraciones no se tomen a Huelva con tanta desidia como se han tomado hasta el día de hoy. También hemos tenido 40 años en los que no hemos tenido ningún político que defienda Huelva como se merece, tanto en Madrid como en Sevilla.

–¿Cuál de las infraestructuras demandadas considera prioritaria para la provincia?

–Son tan importantes..., es que por ejemplo, el túnel de San Silvestre colapsa y se puede quedar Huelva y su provincia 2 o 3 años sin agua potable. El tema del AVE; las comunicaciones que tenemos con Madrid; el desdoble de la N-435; el puente hacia Aljaraque; que haya hospitales cerrados porque falta por hacer un kilómetro y medio de carretera; el Materno Infantil... no pondría la infraestructura que más le hace falta a Huelva. Todas. Incluso el aeropuerto. Estamos con infraestructuras de los años 50-60.

–¿Qué llamamiento hace para que la población se sume a la movilización?

–Esto es una concentración que hace la sociedad civil. Aquí no convoca ningún partido político. Y a partir de aquí poder empezar a trabajar. Esto es futuro. Yo no quiero que mis hijos el día de mañana se encuentren una ciudad como la que estamos viviendo ahora. Con falta de oportunidades, de puestos de trabajo, con falta de inversión. Hacemos un llamamiento para que nos acompañen el día 4 porque lo que vamos a hacer es apostar por el futuro de Huelva. Estoy convencido que habrá un antes y un después del día 4 de marzo. Y a la misma vez, también es importante porque le vamos a mandar un mensaje a esos políticos que durante muchos tiempo, que cada 4 años vienen a pedirnos el voto, que después van a Madrid y a Sevilla, y al día siguiente se entregan a sus partidos políticos. Necesitamos políticos que defiendan a Huelva y a su provincia. Ya no valen las falsas promesas.

–¿Cree posible recuperar la unidad y el espíritu del 3 de marzo de 1988?

–Creo que sí. Creo que este 4 de marzo va a ser historia en Huelva. Vamos a luchar por que Huelva cambie por completo ya. Por ejemplo, en cuanto al consumo, cada día Huelva está en unos números devastadores. Huelva es una de las provincias con mayor número de parados y está en los últimos puesto de la tabla en cuanto a creación de puestos de trabajo y riqueza.

–¿Cómo imagina una futura Huelva con las dotaciones que necesita ya operativas?

–Una Huelva que esté llena de oportunidades. Una Huelva donde en vez de tener un 27% de paro que haya un 10%-12%, en el nivel de las demás provincias. Que tengamos unas comunicaciones directas con Madrid, unas frecuencias. Que el turista pueda venir sin complejo ninguno. A Huelva hay que mimarla a partir de ahora, exigir a las Administraciones que Huelva no puede estar en el furgón de cola en cuanto a inversiones. Muchas veces para el Estado, e incluso para la Junta de Andalucía y demás, somos una oficina recaudadora de impuestos. Ha llegado el momento ya de decirle a las Administraciones de que Huelva necesita engancharse al futuro.

–Aprovechando que también es presidente de Huelva Comercio, ¿de qué manera sufre el sector el déficit de las infraestructuras que se pretender paliar?

–El consumo desde el año 2005-2006 está por los suelos. ¿Por qué? Tenemos una alta tasa de paro. Después, en la renta per cápita creo que somos la última capital española. Por lo tanto el consumo se ve bastante mal en cuanto a otras provincias españolas. El hecho de que haya falta de trabajo, no esté bien cualificado ni remunerado... al comercio nos viene muy mal porque no fluye el dinero como debe de fluir.

–¿Cuál es la principal infraestructura que reivindica el comercio?

–Las reivindicaciones principales son las conexiones con Madrid. El hecho de una línea de Alta Velocidad; el hecho de que se desdoble la N-435; y el hecho de que podamos recibir turistas. Realmente le afectan todas las infraestructuras porque cuanto más se invierta en Huelva, más puestos de trabajo se crean y estos mismos puestos de trabajo consumen en el pequeño comercio.