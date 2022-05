Ángel Martín: "Tenemos miedo a hablar de la locura porque creemos que es contagiosa"

Las voces no han vuelto. El Ángel Martín de 2017 tampoco está. Una nueva persona nace hace cinco años y, en un ejercicio de valentía y no exento de dolor, cristaliza en el papel sus recuerdos de aquel brote psicótico que sufrió en 2017, año en el que Martín ingresó en el ala de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro después de "romperme por dentro".

El presentador, monologuista, cómico y streamer visita en la tarde del jueves Huelva para firmar su primera obra literaria, Por si las voces vuelven, en la librería Dorian (18:00). No será su única cita con los onubenses. Este viernes presenta a las 21:00 en el Gran Teatro #103 noches, work in progress en desarrollo, una apuesta teatral muy personal e íntima en la que reflexiona sobre el tiempo que pasó confinado.

- 'Por si las voces vuelven' narra su vida antes, durante y después del brote psicótico. ¿Estamos ante un Ángel Martín diferente al de 2017?

- No tengo nada que ver con aquel Ángel. Cuando pasas por algo tan salvaje como un episodio de locura como el mío tienes la posibilidad de hacer un trabajo de reconstrucción salvaje. Di por muerto al Ángel de antes. No tenía sentido conocer al antiguo yo, sino reconstruir al nuevo Ángel desde cero.

- Habla como si el brote psicótico le hubiera beneficiado.

- Realmente me ha beneficiado la locura. Para mí tiene mucho valor el poder tomar mis decisiones siendo consciente de ello y no por inercia o por una urgencia. Tenemos la tendencia a vivir por inercia y no nos paramos a preguntar si estamos rodeados de las personas que queremos, si estamos de acuerdo con nuestras acciones o si somos quienes queremos ser. La locura no te hace ser consciente de lo que haces o de lo que eres. Ahora sé por qué hago las cosas y decido lo que es mejor para mí.

- Recordar todo aquello y plasmarlo en un libro no debe ser un proceso sencillo, ¿cómo lo gestionó?

Escribir Por si las voces vuelven ha sido terapéutico. Es volver de forma muy consciente al apartado más caótico de tu vida. Tienes que profundizar a grandes niveles para traducir todo aquel caos y necesitas conectar tu mente con aquellos tiempos tan salvajes. De hecho, no te das cuenta de todo hasta que empiezas a escribir a un nivel de profundidad tan alto. Eso sí, para gestionar todas esas emociones de un modo adecuado yo sabía que tenía que compaginar la escritura con la desconexión.

- No se ha guardado nada de su experiencia.

- La única forma de ayudar a otras personas que pueden estar sufriendo una patología mental es la de contarlo todo. Es trampa si te autocensuras o si te guardas momentos de todo el proceso. Hay que ir con todas las cartas sobre la mesa, no vale guardarse un as en la manga.

- ¿Recibió ayuda profesional?

- Cuando terminé mi ingreso en el hospital tuve varias sesiones con una psiquiatra. También me traté con un psicólogo, pero tuve una pésima experiencia. Mi recuperación ha sido un trayecto personal, conmigo y con personas de mi entorno.

- ¿Su círculo le escuchó cuando lo necesitó?

- En estos casos siempre hay gente que se va y gente que se queda. No puedes prestar atención a quienes se van, pero sí celebrar con los que se han quedado.

¿Tenemos miedo de la palabra 'locura'?

- Tenemos miedo a escuchar sobre locura porque tenemos la sensación de que puede ser contagiosa y, por ende, pasarnos a nosotros. El problema no es que no nos atrevamos a hablar de salud mental, sino las etiquetas o el cambio en las formas de relacionarnos con alguien cuando nos hablan de una patología mental. Acabaremos con el tabú cuando se pierda ese miedo.

- ¿Cómo valora la atención de la salud mental en España?

- Está claro que no tenemos las herramientas suficientes para abordar la salud mental desde el ámbito público, pero creo que tenemos un poco de hipocresía. Tendemos a echar balones fuera y decir que es un desastre, pero luego está el caso de que preguntamos a algún familiar o amigo sobre su día y, cuando nos quiere contar que algo no va bien, les decimos "no me calientes la cabeza que yo también llevo un mal día". Si no haces nada por los tuyos, mal vamos. Tenemos que ver si, de forma individualizada, somos los mejores.

- ¿Cómo supo que era el momento de contar su caso al mundo?

Ese momento fue una carambola de casualidades porque no estaba en mi cabeza escribir el libro. No sé si, en el caso de que Planeta no me hubiera contactado, hubiera buscado una editorial para hacerlo. La realidad es que Planeta me preguntó si quería escribir una obra, probablemente, relacionada con la comedia. Sin embargo, si me embarcaba en la aventura de escribir un libro, tenía que ser de mi experiencia con el brote psicótico. Quería ayudar a la gente. Les conté, de forma confidencial, mi experiencia y nos pusimos a ello. Era lo único sobre lo que me apetecía escribir.

- Seis meses de firmas. Hoy lo haces en Huelva. ¿Cómo valoras la acogida?

- Abrumadora. Vamos por la edición número 12 y aún tengo la sensación de que el libro acaba de salir. No he tenido tiempo para procesar la buena acogida que ha tenido.

- Su libro es una gran herramienta de ayuda, pero tiene otros frentes abiertos para tender la mano a los demás, como su podcast.

- El podcast Por si las voces vuelven nace para charlar con gente sobre su experiencia con la salud mental y para dar a conocer qué herramientas les han servido para salir de ahí. Son charlas sin filtros, sin miedos y sin vergüenzas sobre cualquier tema relacionado con nuestra cabeza. Es fundamental que los que hablamos hayamos pasado por un episodio así, puesto que quien no lo ha vivido no lo va a entender jamás por muchos libros que haya leído. Es como hablar de la paternidad sin haber tenido hijos. Puedes teorizar sobre la salud mental, pero hay que sufrir un episodio así para entenderlo.

- Ha explorado diversas plataformas para acercarse a un público mayor. ¿Qué ha encontrado en Twitch, Twitter o Spotify?

- Son las mejores herramientas para interactuar. No hay un plan B. Trato de aprender y descubrir cómo las usan quienes llevan más tiempo y saber cómo crean comunidad. Mi generación y las anteriores han desprestigiado muchas veces estas plataformas, sin prestar atención a gente que hace oro. Dan por sentado que todo lo que se hace en estos espacios es absurdo, pero es una mina de cosas positivas.

- Además de firmar su obra, también estará en Huelva este viernes para su función en el Gran Teatro. ¿Qué se van a encontrar los onubenses?

- Escribí #103 noches, work in progress en desarrollo durante el confinamiento. Fueron las 103 noches que estuvimos en casa. Son reflexiones que hemos tenido todos durante estas noches, es un tipo de espectáculo en el que descubro cómo funciona mi cabeza en estos momentos. Es una función muy personal que, tras mis primeras actuaciones en Madrid, he querido compartir con el resto del país.