Andalucía apuesta por la transformación del sector productivo mediante los fondos europeos

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de la Andalucía, Juan Bravo, ha participado esta mañana en un coloquio organizado por Executive Forum con la colaboración de Cepsa y Fujitsu. Durante el encuentro, el consejero se ha referido a los fondos europeos como una oportunidad para la transformación del sector productivo y las administraciones. Patricia Urbez, directora general de Sector Público de Fujitsu, y José Manuel Martínez Sánchez, director de Tecnología, Proyectos y Servicios de Cepsa, han acompañado a Bravo en el coloquio.

Urbez ha señalado que, como consecuencia de la pandemia, “la tecnología se ha revelado muy importante”. En esta línea, el 33% de los fondos europeos Next Generation tendrían que ver con la digitalización, por lo que ha explicado que su compañía ha puesto en marcha un programa de ideas digitales inspiradoras para trabajar en la recuperación de “una España más resiliente” y con el fin de maximizar el retorno de las ayudas. Según ha indicado Urbez, este programa pone el foco en siete áreas: sanidad, justicia, empleo y servicios sociales, servicios públicos digitales, Industria 4.0, green transition, y cohesión social y territorial.

Por su parte, Martínez ha expresado que la energía es un “sector de futuro de gran potencial para el desarrollo de proyectos tractores en Andalucía, especialmente ahora que el mundo energético está camino de una imparable convergencia hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente”. Asimismo, ha declarado que la apuesta por este sector “es sinónimo de talento, innovación y creación de empleo de calidad y de alto valor añadido”, lo que se traduciría también en un impulso a la resiliencia y la competitividad del tejido industrial.

La oportunidad de los fondos europeos

El consejero ha comenzando su intervención aclarando que prefiere hablar de transformación, no de recuperación. En este sentido, ha admitido que actualmente coexisten dos virus: el sanitario y el económico, de modo que “tenemos que utilizar el económico como tractor para salir de la crisis de una manera diferente”. Por este motivo también ha considerado que los fondos Next Generation suponen una oportunidad que no se puede dejar escapar, puesto que “nunca antes Europa movilizó tantos recursos”.

“Ojo. Hablamos de recuperación y transformación con sentido”, ha subrayado Juan Bravo refiriéndose a los fondos europeos, por lo que ha advertido del riesgo de que se conviertan en “otro Plan E” y ha recordado que no son unos recursos solo para las administraciones, sino que también están al servicio del sector público y los ciudadanos. “Hablamos mucho de en qué los vamos a invertir, pero se nos olvida la pata central que ha puesto Europa: qué vamos a reformar” ha señalado.

Por este motivo ha incidido en que “todos tenemos una enorme responsabilidad” para llevar a cabo todas las reformas y los cambios estructurales necesarios.

Transformar la Administración

En esta línea, Bravo ha insistido en la oportunidad de transformación que suponen estos fondos no solo para el sector productivo y económico, sino que también para las Administraciones. “Tenemos el enorme reto de transformar la Administración, de que no se convierta en un laberinto o una traba”. Así, ha recordado también que Europa facilita estas ayudas para avanzar en dos aspectos clave: la transformación digital y la “revolución verde”.

“Esto era para ayer, no tiene justificación que no lo hayamos hecho ya” ha declarado, de modo que ha hecho hincapié en la importancia de introducir aspectos como el Big Data, la Inteligencia Artificial, la programación, el emprendimiento o la oratoria en la educación, puesto que “la transformación no solo depende de recursos económicos”.

“Andalucía necesita estabilidad, buena gestión y rigurosidad” ha indicado el consejero, a lo que ha añadido que “estamos intentando dar respuesta a ello con el manejo de nuestras finanzas y con nuestras políticas públicas”. Al respecto, ha reiterado que la Administración deber “ser proactiva, no reactiva” y valerse de la tecnología para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos de un modo mucho más barato y con mayor calidad y eficiencia.

Bravo ha explicado que los tres presupuestos aprobados y el cumplimiento de las reglas fiscales por parte del Ejecutivo autonómico en lo que va de legislatura “nos da estabilidad, certidumbre y responsabilidad, que es lo que buscan los empresarios y emprendedores cuando vienen a Andalucía”. Asimismo, el consejero se ha referido a los 9.000 nuevos autónomos que surgieron el año pasado en la comunidad autónoma y a la confirmación de que se agotará la legislatura como indicadores también de esa estabilidad.

“Hay estabilidad también cuando las Administraciones marcan el camino e intentan ayudar anunciando las cosas que ya son una realidad, no las que posiblemente vayan a ser”, ha añadido criticando la actitud del Gobierno central con respecto a la tramitación de los fondos europeos y advirtiendo que “necesitamos información y previsiones”. Por esta razón, ha incidido en la necesidad de contar con una mayor agilidad y transparencia, y con menos burocracia por parte de las administraciones, ya que “los riesgos los vemos en el tiempo y en la capacidad para ejecutar, porque si no vamos a perder estos recursos”.