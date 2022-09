Los pueblos más envejecidos de Huelva: más personas mayores de 65 que menores de 20 en el 67,5%

Huelva envejece, hasta 54 de sus ochenta municipios tienen más población mayor de 65 años que la que aún no ha superado la veintena y el demográfico es uno de los mayores retos para la esquina más occidental del sur de la España peninsular.

No se trata de ninguna excepción, el descenso de la natalidad es una circunstancia generalizada y en el caso onubense, los datos correspondientes al primer semestre del año reflejan una bajada del 14,9% respecto al mismo periodo de 2019. Es además la provincia andaluza con menos nacimientos contabilizados (1.889) hasta junio. Al no ser un fenómeno nuevo ni tampoco exclusivo, distintas administraciones han comenzado a diseñar estrategias para afrontarlo, existen comisionados relativos a esta cuestión en la Diputación de Huelva y también en el Gobierno central.

El primer diagnóstico de este último tras aprobarse su constitución en 2017, señalaba que la media de edad era de 43,2 años según los datos del padrón más actualizado entonces. Es precisamente el promedio actual de la capital según la última entrega del estudio Andalucía Pueblo a Pueblo que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía (IECA) de la Junta.

Un informe repleto de cifras que permiten explicar o comprender y que en cualquier caso dan que pensar. Si la mayor riqueza son las personas, ¿qué ocurre cuando escasean? ¿Esos pueblos se vuelven más pobres también en lo material?La ciudad de Huelva está incluida en el 82% de las localidades de la provincia que tienen una edad media situada en la década de los cuarenta. Respecto al resto de capitales andaluzas, es la segunda con un promedio más bajo, sólo superado por los 41,5 años de Almería.

En la provincia se sitúa en 44 años aunque hasta seis municipios alcanzan o superan los 50 de media. La más elevada es la de Cumbres de San Bartolomé, 54,4 años, y le siguen Berrocal (53,3 años), El Granado (51,2 años), Villanueva de las Cruces (50,8 años), Encinasola (50,5 años) y Cumbres de Enmedio (50). Lejos de ser un dato anecdótico, es un reflejo de la realidad de localidades que ni siquiera llegan a los 500 habitantes a excepción de El Granado (517) y Encinasola (1.292).

Son datos correspondientes a 2021 que tienen como base el padrón municipal y de los que se extrae también que más del 56% de las localidades superan esa media provincial de los 44 años. En positivo, siete de ellas pueden presumir de juventud empezando por Palos de la Frontera (38,1 años). Muy cerca se sitúan Aljaraque (38,8 años), Lepe y San Juan del Puerto (39 años en ambos casos), Cartaya (39,1 años), Lucena del Puerto (39,4 años) y Moguer (39,7 años).

Son municipios que representan la cara de la moneda, en su gran mayoría superan los 20.000 habitantes menos Lucena y Palos (con 3.187 y 12.001 habitantes, respectivamente), y Lepe que se acerca a los 30.000 –cuenta con 28.293 habitantes–. De modo que por un lado existe un grupo con más edad y menos habitantes, mientras que hay otro con núcleos con población más nutrida y más jóvenes.

Pero el informe introduce un elemento más para profundizar en este contexto: la renta neta media declarada en 2019. De vuelta a los grupos con más y menos edad media en Huelva, los datos del informe Andalucía Pueblo a Pueblo reflejan de nuevo similitudes dentro de ellos y diferencias entre uno y otro. Las rentas medias de las localidades con el promedio de edad más bajo supera en todos los casos los 10.000 euros. Entre ellas vuelve a destacar Aljaraque, la de mayor poder adquisitivo con 23.349 euros de renta neta media. No obstante, ninguna de las seis restantes alcanza el promedio de la provincia.

Tampoco se da el caso entre el grupo de los pueblos más envejecidos, con el añadido de que sólo dos ellos superan los 10.000 euros (12.600 en el caso de Berrocal y 10.547 en Cumbres de San Bartolomé).

En este apartado de rentas, y entre las más altas, tras Aljaraque se sitúa la capital (19.201 euros) y ya más alejadas Minas de Riotinto (17.257 euros, 46,5 años de edad media y 3.778 habitantes), Valverde del Camino (16.350 euros, 44,2 años y 12.714 habitantes), Punta Umbría (16.194 euros, 43,2 años y 15.891 habitantes) y Calañas (16.115 euros, 44,6 años y 2.763 habitantes).

Las localidades con una renta neta anual más baja declarada en 2019 son Cañaveral de León (5.958 euros, 49,8 años y 401 habitantes), Arroyomolinos de León (7.526 euros, 48 años y 950 habitantes), Manzanilla (7.758 euros, 46,1 años y 2.152 habitantes), Aroche (7.838 euros, 45,4 años y 3.046 habitantes), Paymogo (7.927 euros, 45,8 años y 1.149 habitantes), Hinojales (8.197 euros, 48,6 años y 338 habitantes) y finalmente La Granada de Riotinto (8.410 euros, 46,2 años y 242 habitantes).

Un 22,5% de pueblos sin oficina bancaria

En dieciocho de los ochenta municipios de Huelva no tienen ninguna oficina bancaria y el 17,5% carece de colegios de Primaria. Servicios esenciales que desaparecen de estos entornos cuyos habitantes también están sujetos al pago de impuestos. Al faltar niños no hay colegios y si hay poca población, la actividad económica decrece y no es rentable mantener la oficina.

Al fin, si desaparecen servicios tan básicos, las posibilidades de que aumente la población se vienen abajo, más para familias con hijos en edad escolar, que son los que representan la esperanza de que esta espiral se revierta. Este es el reto demográfico para las administraciones, que implementan medidas para la fijación de la población al territorio. Un ejemplo es la reciente aprobación por parte de la Diputación de un crédito extraordinario de 6,5 millones de euros para que los municipios más pequeños puedan finalizar sus obras pendientes.

El mayor gasto por habitante, en Palos

El informe Andalucía Pueblo a Pueblo del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa también del gasto por habitante en los presupuestos de las corporaciones locales de los municipios. En la provincia de Huelva, Palos de la Frontera se sitúa a la cabeza en lo que respecta a este indicador, un municipio que cada año ingresa importantes cantidades de dinero por las industrias que se asientan en su suelo.

En datos de 2020, llegó a 2.966 euros por cabeza, en segundo lugar y a mucha distancia se sitúan Almonte (1.142 euros), El Almendro (1.116 euros), San Silvestre de Guzmán (926,7 euros) y Punta Umbría (910 euros). Las cifras más bajas se dan en Alájar (177 euros por habitante), Cabezas Rubias (182 euros), Rosal de la Frontera (190 euros) Villanueva de las Cruces (197 euros) y Aroche (242 euros).