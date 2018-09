Alumnos de Infantil del García Lorca no van a clase por culpa del calor

Los padres temen que sus niños puedan sufrir algún golpe de calor o desvanecimiento: "Estamos convencidos de que no se cumple la normativa vigente sobre climatización". "Los docentes -añade- así como los padres que han accedido a las aulas han calificado la situación de insostenible y preocupante hasta el punto de que muchas familias han decidido no llevar a sus hijos al centro durante los días de calor por tener que soportar temperaturas extremas durante las clases", temiendo que se hayan superado los 27 grados que marca como máximo, la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales.

"No hemos recibido ninguna queja por parte de los padres"

Las temperatura no es solo alta en las clases. El ambiente se sigue caldeando por momentos en el Colegio García Lorca ya que los padres dudan de las medidas que la dirección aplique para solucionar el problema y recuerdan que la inspección para la Prevención de Riesgos Laborales, hecha al final del curso 2017/18, señaló que era necesaria la retirada de los aparatos. Los docentes por su parte se han quedado también fuera de juego ya que, según fuentes de las familias, la dirección sostiene lo que la propia Delegación Territorial de Educación indicó ayer. En un breve comunicado, señaló que "la delegación no ha efectuado ninguna orden de retirada de los ventiladores de las distintas aulas del centro educativo". No obstante "esta delegación se ha puesto en contacto con la dirección del centro en relación a este asunto. La propia dirección nos confirma que, respecto a la ola de calor de estos días, se están tomando las medidas oportunas y además afirma no haber recibido ninguna queja por parte de los padres de alumnos".