Alfredo Relaño valora de forma positiva la implicación de los alumnos en las clases

Matrícula de honor para la primera semana de los cursos de verano que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). En esta ocasión, la Sede Santa María de La Rábida ha acogido el encuentro Periodismo, deporte y técnica, un siglo largo de unión que arrancó el martes y finalizó ayer con la intervención de grandes profesionales de la comunicación como Dani Garrido, Alexis Martín o Julio Maldonado.

El curso, que ha contado con una duración de 20 horas, ha estado dirigido por el presidente de honor del Diario AS, Alfredo Relaño Estapé, que valoró positivamente la realización de estas ponencias al término de las mismas.

Una vez finalizados estos encuentros, Relaño aseguró que “estoy encantado porque al principio no sabía si iba a ser capaz de organizar algo interesante, pero creo que al final lo hemos conseguido gracias a todos los comunicadores que han querido formar parte de este proyecto”.

Para el periodista, una de las claves de este curso ha sido el hecho de ofrecer un repaso a lo que ha sido el periodismo deportivo y su evolución de la mano de las redes sociales. Como presidente, Relaño apuntó que “yo no he llegado a esa etapa porque pertenezco a una generación más antigua, pero me enorgullece ver la gestión que están realizando los más jóvenes”.

El encuentro ha tenido como objetivo principal la mejora de la formación de los alumnos y la posibilidad de que los participantes pudieran conocer experiencias personales. Todo ello ha sido clave para Alfredo Relaño, quien comentó que “el nacimiento de la era digital aporta nuevas oportunidades a los periodistas, como ha sido el caso de Julio Maldonado o Alexis Martín”.

Desde el martes y hasta ayer las clases han abarcado técnicas propias de los medios convencionales como la radio, la prensa y la televisión, pero también la gestión empresarial del periodismo o la transformación de la profesión. Como consejo al alumnado, Relaño concluyó que “los jóvenes onubenses tienen la oportunidad de hacer periodismo en una ciudad como Huelva y que se les conozca, no sólo a nivel local, sino también de forma nacional por lo que les animo a que continúen con su aprendizaje y a que luchen por lo que realmente quieren”.

La UNIA abandonará este recorrido por el deporte durante la próxima semana, en la que los cursos estarán orientados a otros ámbitos como la escritura, el vino, la mecanobiología, el periodismo de redes sociales o el consumo de alimentos saludables y el desarrollo sostenible.