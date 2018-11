“Huelva necesita que se apueste por ella, que se invierta, que se le den infraestructuras”

–El sondeo de Metroscopia para Huelva Información les duplica su representación actual, aunque es la provincia donde menos crece Cs...

–Ojalá duplicáramos los resultados. Topos calibran cuántos van a perder, El PSOE está en ese camino; el PP teme su caída y nosotros tenemos la expectativa de crecer. Mientras Ciudadanos gana otros piensan en los que van a perder. Esa es la clave. Y algo más importante: cuánto puede cambiar el mapa con nuestro crecimiento, el poder que podemos tener para un cambio político en Andalucía con el crecimiento que se espera en Huelva y en todas las provincias. Estamos a muy pocos votos de cambiar esa mayoría y yo pido a los onubenses que no se queden en casa. Que apuesten por ese cambio después de 40 años de lo mismo.

–Para ese cambio, esta claro que aboga por un pacto, ¿no?

–Es que yo creo que 40 años de lo mismo son demasiados, incluso si fuesen de Ciudadanos. Es honrado decir que tras 40 años hace falta aire fresco que abra las puertas de la Junta. Que se haga un plan estratégico para Andalucía. Que se haga una auditoria de cómo se ha gastado el dinero, que se mejore la sanidad y la educación. Más allá de ideologías, creo que es una cuestión de higiene democrática que haya un cambio de gobierno en Andalucía.

–¿Qué ganaría Huelva con Cs?

–Huelva es una provincia que ha crecido y necesita infraestructuras. El Plan Nacional de Infraestructuras que nosotros planteamos dice que tiene que haber conectividad en todas la provincias. Huelva necesita que las exportaciones tengan salida y una economía abierta, no de machacar impuestos a los emprendedores. Si llega el PSOE y Podemos, habrá un freno en la economía y eso no le viene bien a Huelva. Huelva necesita que se apueste por ella, que se le den infraestructuras e inversión y es lo que le ofrecemos.

–¿Esperan que sea fuerte el trasvase de votantes del PP?

–No lo sé, pero voy a ser muy prudente. Por adelantado voy a dar las gracias a gente que ha votado al PSOE y al PP durante mucho tiempo. Era la oferta que había y ahora se pasan a Cs. No es fácil cambiar el voto y la gente está siendo muy valiente y está cambiando ese voto hacia Cs. ¿Cuántos serán?, no lo sé. No me importa tanto cuántos serán sino que lo hagan y en es ese proceso hay que tener mucho respeto a los ciudadanos, porque hay lidere que hablan de “sus votos” como si los nuestros fueran cautivos. Hay partidos que hablan de ellos como si fueran su propiedad. Nosotros nacimos de abajo y somos muy conscientes de que cada voto es un préstamo de confianza, no es un regalo. Queremos unir, conciliar y reconstruir, no queremos una España de dos: blanca y roja. No se puede gobernar dando la espalda a Andalucía. Me gustaría tener un proyecto donde Andalucía sea parte de la solución. El PSOE ha lastrado las oportunidades.

–Mario Jiménez los califica como “la derecha más radical”, ¿le quiere contestar?

–Le diría que se renueven un poco, que eso de la derecha y la izquierda ya se va acabando. Lo que hay que preguntarse es por qué el PSOE ha abandonado el constitucionalismo con Sánchez al frente. Por qué ha roto una tradición de tantos años de estadistas y está en manos de los que escupen a un ministro o de los populistas, como Podemos. Por qué ha decidido gobernar con Podemos. Ese pacto es el de la vergüenza, es lo que está intentando esconder el PSOE. Susana Díaz no ha dicho ni mu sobre esto y hay muchas ciudadanos a los que les duele que el PSOE sea capaz de hacer cualquier cosa por estar en el poder. Estas elecciones son una oportunidad para dar un revés en las urnas, a Sánchez y al sanchismo. Para que también a nivel nacional El PSOE se de cuenta que no es el camino que con los nacionalistas y los populistas no se puede dirigir el gobierno de España.

–Vox llega sin hacer ruido y el martes logró reunir a un millar de personas..., nadie más lo ha hecho.

–Yo soy muy respetuoso con todos. Ahora más allá de quién vota, lo importante es ganar y poder cambiar el gobierno. Yo les pido a los onubenses el voto útil y que se de la oportunidad del cambio de gobierno. No quiero pedir cambios a un gobierno sino gobernar para cambiar. Más allá de candidaturas, sí pido que nos voten para que no se quede su voto fuera y beneficie a PSOE o Podemos.

–Cuidadanos ha trabajado en el último año en Huelva, pero la campaña no ha sido fuerte. ¿Por qué?

–Nosotros no lo vemos así. Vamos de menos a más y los más importante es escuchar a los ciudadanos. No nos engañemos, los deberes tienen que estar hechos. Si no trabajas, perderá votos, si trabajas y lidera causas, como la supresión de impuesto de sucesiones, seguramente ganemos votos. El domingo se verá