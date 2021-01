Aiqbe insiste en la importancia de la red cerrada eléctrica para poder ser "competitivos" en el mercado global

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Carlos Ortiz, ha incidido en la importancia para el sector de que el Gobierno apruebe la normativa sobre las redes de distribución eléctrica cerradas al objeto de poder ser "competitivos" en el mercado global.

Así, Ortiz ha apuntado que el precio de la energía es un "elemento fundamental" para la industria, por lo que ha apostado por la consecución de la transformación del sistema eléctrico para "reducir la recaudación con menos impuestos sobre la energía, repercutiendo en los costes reales de generación y distribución", como ocurre en países como Alemania u Holanda.

Del mismo modo, ha explicado que las redes eléctricas cerradas son una herramienta "muy necesaria" desde el punto de vista de la mejor gestión de la energía y sería de mucha importancia para el polígono industrial onubense; siendo una oportunidad especial, al contar con empresas expertas en generación eléctrica como Endesa, Naturgy y la propia ENCE, dentro de la Aiqbe.

Este sistema de red eléctrica cerrada supone una reducción de peajes, como ha asegurado Ortiz, que supondría una reducción de impuestos para el Estado, a la que "el Gobierno tiene que buscar otro acomodo", pero "cuando exportamos nuestros productos también lo hacemos de su valor añadido, del empleo que se genera", ha apostillado.

Por ello, ha incidido en que otras iniciativas industriales, como las ayudas al carbón o el cierre de las nucleares, se han sufragado, en parte, con lo recaudado por la factura eléctrica, por lo que confía en que, pese a todo esto, se abogue por el circuito de red eléctrica cerrada.

Asimismo, el presidente de la Aiqbe ha recordado que ya se reunieron con el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, para trasladarle la postura del sector onubense.

De otro lado, Ortiz se ha referido a otra demanda del sector como es la ejecución del desdoble del túnel de San Silvestre, una infraestructura clave para que la industria onubense pueda mantener "su empuje, liderazgo y volumen de inversión".

En este punto, ha subrayado que "el agua es básica" para cualquier actividad y, a su juicio, "ninguna administración debería poner en riesgo" su suministro por "falta de inversión y mantenimiento" de esta infraestructura. "No es solo el túnel sino también el anillo que distribuye el agua", ha continuado el presidente de la Aiqbe que considera que "el no invertir en el desdoblamiento del túnel" supone que la llegada de capital y nuevos proyectos se pueda frenar porque, como ha sostenido, "nadie quiere invertir donde no se dan todas las garantías".

Finalmente, ha recordado otros proyectos de relevancia como el dragado de profundidad en la ría para ampliar la capacidad de los buques en el tráfico portuario, así como ha resaltado la necesidad de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) para "ganar en eficacia".