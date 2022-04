'Ahí queó'

Aún resuenan los aplausos en el Gran Teatro, aún la voz ronca del pregonero que anunciaba lo que está por llegar sigue haciendo que los latidos de nuestros corazones se aceleren y las lágrimas sigan asomando, tímidamente y escondidas por esas mascarillas que aún debemos llevar, y que no permitían disimular y contener los sentimientos cuando desgranó día a día la Semana Mayor que llegará. Un pregón de normalidad, de esperanza donde Flichi nos instó a abrir ventanas y balcones porque el Hijo de Dios y su Bendita Madre pisarán de nuevo las calles de mi Huelva. Enhorabuena, Pregonero, por tu pregón sincero y lleno de verdad.

Ya prácticamente han pasado las cinco semanas de Cuaresma, han trascurrido sin apenas darnos cuenta. Ya se vislumbra la luna de Parasceve, esa que para los cofrades es la más esperada del año, la que anuncia que el final del principio se acerca. Vendrá la pasión y su muerte, pero con fe y confianza en que la Resurrección llegará y la celebraremos.

Es tiempo de hacer balance de estos días, en donde no ha habido momentos de relajación. Estábamos deseosos de normalizar la Cuaresma que quedó interrumpida hace dos años. Las expectativas estaban altas y creo que se han cumplido, pues desde que comenzara, allá por el 2 de marzo, no ha habido tiempo de descanso.

Presentaciones de libros, de estrenos, de recordar y celebrar efemérides, de carteles, de conciertos de marchas, de ensayos solidarios, charlas, tertulias, conferencias. Tiempos de pregones y exaltaciones de todo tipo, de rezos de vía crucis, de cultos, de traslados solemnes…, y todo ello envuelto en un halo de ilusión y nerviosismo, deseosos de participar, de estar, de no dejar nada atrás, de recuperar el tiempo perdido, de disfrutar lo mismo de todos los años y que en esta ocasión ha sido diferente.

Dos años han dado para mucho, pero sobre todo para despertar en los cofrades las ganas de echarnos a la calle y poder participar de todo lo que envuelve a nuestra Semana Grande.

Pero la Cuaresma termina y con ella el tiempo de preparación, oración y penitencia. Disculpen ustedes, pues no sé yo si con tantos actos nos ha dado tiempo enfrentarnos cara a cara con esa preparación espiritual, intima, cercana a Dios. Quizás debemos plantearla de otra forma, más pausada, más reflexiva, pero eso sería materia para otro artículo.

Ahora debemos participar también en nuestros cortejos, esos que se vislumbran algo más pequeño este año, pues ese ha sido un efecto colateral de esta maldita pandemia. No olvidemos que nuestras hermandades crecen por sus hermanos y de nada sirven los estrenos y el trabajo de un año si sus hermanos no toman conciencia de lo que es un culto externo. Como tampoco olvidemos el participar en el Triduo Pascual, ese que da sentido a lo que creemos, a los que somos, cristianos cofrades.

Como es de bien nacida ser agradecida, me gustaría dar las gracias a Huelva información por darme de nuevo la oportunidad de poder expresar públicamente mis sentimientos y opiniones que de otra forma no podría hacerlo.

En esta Cuaresma he sido invitada a pregonar al Cristo de la Fe y a su bendita Madre de la Caridad, y no tengo palabras para agradecer el trato recibido, he aprendido de ellos su forma de querer y sentir a sus titulares, a ver su incansable trabajo para su hermandad y para los más necesitados. He conocido a un grupo de personas que no son solo miembros de una hermandad sino que son familia. Gracias a su Hermano mayor y junta de oficiales y hermanos que me arropasteis en esos días, solo os deseo que ahora que hay elecciones no cambien vuestro sentido de ser, pues sois grandes. Agradecida siempre.

Mis últimas palabras me gustaría dedicarlas a la sinrazón de esta guerra que sin sentido se vive en Ucrania, me hubiese gustado terminar mi artículo diciendo que la guerra terminó, pero por desgracia no puede ser. Así que trabajemos todos juntos por conseguir la paz, ya que “Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.”