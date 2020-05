Agromolinillo trabaja en primera línea durante la crisis

En lo que respecta a producción, ¿cuánto estimáis que podáis crecer?

No es cuestión de un número y no está sólo en nuestras manos. Nuestro objetivo es crecer y así nos lo marcamos año tras año. Hasta ahora, en todas las campa-ñas hemos ido creciendo, la empresa ha ido evolucionando en positivo. Pero no sólo hemos crecido en facturación. Hemos crecido en objetivos marcados, en variedades, en aumento de hectáreas, en crecimiento de plantilla fija, en instalaciones, en investigación, en cultivos sostenibles. Agromolinillo, en esta segunda generación, está prestando mucha atención a sus cimientos, fortaleciendo su estructura, afianzando sus pilares fundamentales, con ideas claras y perseverancia.

La mayor apuesta de Agromolinillo es el arándano, un cultivo al que dedicáis unas 400 hectáreas, ¿Cree que hay potencial para que la superficie de arándano en Huelva pueda seguir creciendo?

Potencial de crecimiento hay, por supuesto, pero lo que pensamos que se debe de fortalecer y lo que debería de crecer no es la oferta, sino la demanda. En los países vecinos, Portugal y Francia, así como en España, hay poca demanda de esta fruta, bien por desconocimiento o bien porque falta en el sector una implicación importante para hacer campañas de información al consumidor. Si hay demanda, crecer no es ningún problema.

Y de esa superficie que decíamos, estáis apostando también por el arándano ecológico….

Hemos realizado una apuesta muy fuerte en el arándano ecológico. Para esta campaña hemos duplicado nuestras hectáreas en este fruto, pasando a cerca de 80 hectáreas. Y no sólo hemos crecido en este fruto. En frambuesas, con nuestra variedad Adelita, llegamos a las 35 hectáreas.

En relación al abanico varietal, ¿cuál es la apuesta de Agromolinillo en esta campaña?

Nuestro abanico varietal está muy cuidado y mimado. Realizamos constantes estudios para ir adaptándonos a los mercados y los consumidores, siempre primando el respeto a la sostenibilidad en nuestros campos. En Frambuesa, nuestra apuesta es clara. La Adelita, una variedad muy sabrosa, de gran tamaño y muy carnosa. Con ella apostamos a “ caballo ganador”. En la fresa, nuestras variedades para esta campaña son la Rábida, Rociera, Savana, Calinda. En Arándano y Arándano- ECO, Star y Windows son nuestras variedades premium.

La innovación, la sostenibilidad medioambiental, la seguridad alimentaria, la calidad de la fruta, la transparencia, son aspectos que forman la columna vertebral de Agromolinillo…

En Agromolinillo, entendemos la sostenibilidad como parte de nuestra respon-sabilidad para compaginar la toma de decisiones con la consecución de objeti-vos teniendo en cuenta la repercusión en los clientes, el medio ambiente , los trabajadores y la sociedad. En nuestro afán de mejorar nuestros campos y mejorar la calidad de nuestros productos, Agromolinillo externamente es ob-jeto de exhaustivas auditorías correspondientes a cada una de las empresas certificadoras que examinan la calidad del producto, las técnicas y procesos productivos así como aspectos medioambientales y sociales de la actividad desarrollada.

La investigación y aplicación constante de nuevas técnicas de I+D+i, de las que deri-van la implantación de variedades más resistentes, nutritivas y atractivas por su co-lor, tamaño y sabor, se unen el esfuerzo que dedicamos en cuestiones como el uso eficiente de los recursos y el cuidado del medio ambiente. Desde hace años, Agro-molinillo, que desarrolla su actividad en un entorno natural sensible y privilegiado, cuida cada gota de agua que utiliza en el riego de sus campos gracias a una potente inversión en sistemas de riego ultra eficientes, pero además, es puntera en el control del uso de la energía mediante la adopción de medidas de ahorro y de la formación constante de su personal en esta materia.

Agromolinillo comercializa su producción a través de Fruta de Andalucía, ¿cómo ha mejorado esa comercialización con esta unión de diferentes empresas del sector?

Efectivamente Agromolinillo pertenece al grupo Fruta de Andalucía. Estamos muy satisfechos de formar parte de este grupo de empresas que un día decidimos unirnos bajo el paraguas de una sociedad cooperativa. Pensamos que la “ unión hace la fuerza” y esta unión que se formalizó en el año 2014, sumando esfuerzos, nos hace situarnos con más fuerza si cabe, tanto en los mercados tradicionales como en los mercados emergentes. Fruta de Andalucía se ha con-vertido en una de las cooperativas líderes en la producción y comercialización de frutos rojos y cítricos.

Precisamente uno de los aspectos sobre los que Fruta de Andalucía está incidiendo en la promoción de las berries, es su aspecto beneficioso para la salud. ¿Cree que hay que seguir incidiendo en este aspecto saludable de los frutos rojos?

Por supuesto. Pensamos que incidir en este aspecto es fundamental para educar e informar a los consumidores de que el consumo de estos frutos es esencial para la prevención y tratamiento de algunas patologías. Sus altos contenidos en antioxidantes son muy beneficiosos para tratar enfermedades como diabetes, artritis, trastornos neurológicos, alergias, osteoporosis, colesterol…En Agromolinillo fomentamos los valores de la Dieta Mediterránea, el estilo de vida saludable, que es a la vez socialmente viable y respetuoso con el medio ambiente, produciendo de forma responsable e integrada en una cadena de valor con el objetivo de minimizar los impactos en su entorno.