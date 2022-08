Adif pide 1,2 millones de euros por la estación y el Ayuntamiento de Huelva se planta en 153.000 euros

Asimismo, el alcalde apuntó que el Ayuntamiento no dispone del edificio, por ello es ADIF quien va a proceder a realizar las labores de sellado, reconstrucción de la cubierta y el desescombro, “no por ánimo de colaboración , como señala la entidad pública, sino porque es la única responsable del edificio y de su mantenimiento como actual propietaria. No vamos a consentir que se tergiverse una realidad con la finalidad de echar balones fuera”.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz , insistió en que el edificio de la antigua estación de Renfe sigue en manos de ADIF, mientras no se llegue a un acuerdo sobre las compensaciones, “un tema en el que estamos trabajando a conciencia desde el Consistorio y que, lamentablemente, aún no se ha llegado a un entendimiento por el interés de ADIF de especular con el edificio”.

A pesar de esta postura, desde ADIF se indicó que se realizó “con ánimo colaborador , diversas actuaciones para el mantenimiento de la estación y para evitar accesos no autorizados”. Tal y como adelantó ayer Huelva Información , el Ayuntamiento dio dos días a los propietarios para que s produjera el desescombro, una semana para la demolición del forjado que cubría la zona de las taquillas y dos meses para reparar el techo caído , algo que la empresa se compromete a llevar a cabo.

Fuentes municipales aseguraron a Huelva Información que una vez aprobada la Ley de Ejecución del Ensanche y la reparcelación de los espacios del mismo y el abandono de las instalaciones por parte de ADIF después de la apertura de la nueva estación de trenes en el mes de abril del año 2018, el uso del suelo en los que se asienta la antigua estación dejan de ser ferroviarios, con lo que el edificio estaba destinado a ser demolido. Para evitarlo, el Ayuntamiento lo incluyó en el Catálogo de Protección del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Huelva con un grado P1, es decir, “Protección Integral no Monumental”, por lo que corresponde a su propietario el mantenimiento del inmueble. Es por ello por lo que, a pesar de lo manifestado por ADIF, será la empresa pública la que debe costear los daños de reparación producido por el incendio.

La Policía apunta al origen humano no intencionado de las llamas

La Policía Nacional de Huelva continúa con las investigaciones para esclarecer el incendio producido en la madrugada del martes en la antigua estación de trenes y tal y como adelantó ayer Huelva Información, se considera que todo apunta a que el origen sería humano, aunque queda por esclarecer si se ha tratado de un accidente o ha sido intencionado. Los agentes están a la espera del inicio del desescombro para poder entrar sin peligro ni problemas y realizar la inspección ocular, algo que se espera que ocurra a lo largo de este miércoles o el jueves, ya que en estos momentos “no se dan las condiciones idóneas para poder trabajar dentro”. Asimismo, señalaron que se cree que la mano del hombre está detrás de este suceso debido a diferentes condicionantes, como que el edificio no contaba con electricidad ni otro elemento que hubiera podido iniciar el fuego. La única manera de acceder a su interior y haber provocado el fuego es a través de unas ventanas que se encuentran a considerable altura, no accesibles con medios convencionales .