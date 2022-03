Los colegios Adersa 6, La Picota y Molière ganan el Concurso Escolar del Grupo Social ONCE en Huelva

Los centros educativos Adersa 6, de Campofrío, La Picota, de Berrocal, y el Colegio Molière de Huelva han sido seleccionados hoy como ganadores de la provincia de Huelva en el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar distintos trabajos por la inclusión y la igualdad dentro de su entorno más cercano en los ámbitos del ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal. En esta edición han participado 1.079 escolares de 21 centros educativos, que han conformado 56 grupos de trabajo bajo la coordinación de 23 profesionales de la educación de la provincia de Huelva.

Bajo el lema El camino que nos hace iguales, este histórico programa de sensibilización educativa pretende impulsar el trabajo en los valores de inclusión e igualdad desde la etapa educativa, con una propuesta pedagógicamente actual y atractiva, basada en la LOMLOE. Para ello el concurso ha contado con multitud de recursos y material didáctico para que familias, docentes y alumnado comprendan mejor la temática de este año.

En el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE han participado un total de 151.381 estudiantes y 2.320 docentes de 1.865 centros educativos públicos, concertados y privados de nuestro país, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. En Andalucía son en total 20.939 estudiantes y 391 profesores de 299 centros educativos. La participación de los estudiantes y docentes se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula). Los de Primaria y Educación Especial (Categorías A, B y E) han tenido que hacer un cartel que reivindique las pautas para fomentar la inclusión y la igualdad dentro de su entorno.

Por su parte, los de Secundaria, Bachillerato y FP (categorías C y D) han diseñado una pieza audiovisual de 60 segundos como máximo en la que transmitan ideas de cómo fomentar la inclusión y la igualdad en el ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal.

Creatividad al servicio de la Igualdad

El cartel ganador en la categoría A reproduce un planeta abrazado por un conjunto de manos hecho todo de papeles de colores diversos. Los alumnos de Campofrío han querido representar el crecimiento de la tierra “de una manera única y especial”, explican en su presentación. “Todos creamos un mundo maravilloso si entendemos la diferencia como una oportunidad para enriquecernos. Todas las personas formamos parte de un mundo lleno de oportunidades”, concluyen.

En el cartel ganador de la categoría B varios niños sostienen las letras DIS separandolo de la palabra CAPACIDAD en un escenario. “Cada persona ve de una manera diferente, oye de manera distinta o se mueve a su ritmo, con ayuda o sin ayuda”, describen los alumnos de Berrocal. “Las diferentes maneras de sentir y de relacionarnos hace que veamos el mundo lleno de nuevos colores”, aseguran, tras abogar por eliminar los prejuicios y valorar las diferencias para encontrar la igualdad.

Por su parte, en el vídeo ganador en la categoría C las alumnas y alumnos del Colegio Molière han querido representar la vida desde el punto de vista de una persona con autismo, con sus capacidades diferentes, sus pros y contras, lo que siente, imagina y ve, y cómo se relaciona, para demostrar que son iguales a todos los demás.

El jurado de Huelva ha valorado de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad de los trabajos presentados. Presidido por el director de la ONCE en Huelva, Francisco García, ha estado compuesto por la jefa Jefa de Servicio de Gestión de Servicios Sociales de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, Monserrat Asencio, la jefa de Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Huelva, María Dolores Guillén, el director de Huelva Información, Francisco Javier Ronchel, la consejera territorial de la ONCE, Raquel Prieto, la maestra de Atención Temprana de la ONCE, Josefa Barea, el maestro de apoyo José Antonio Moreno, y Víctor Pulido del Departamento de diseño de la Diputación de Huelva.

Los escolares ganadores pasarán a la siguiente fase, la autonómica, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los estudiantes y docentes que ganen esta edición a nivel nacional, en su respectiva categoría, recibirán una tablet con el objetivo de poder seguir creando ideas por la inclusión y la igualdad.