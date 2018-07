Actitud y formación son fundamentales

La cooperativa Cuna de Platero ha clausurado esta semana el campamento Brújula con una rueda de prensa celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Moguer, colaborador de esta iniciativa, y protagonizada por la veintena de adolescentes que ha participado en el mismo durante el mes de julio y que ha contado con el patrocinio de la Obra Social La Caixa. Durante la conferencia, en la que también estaban presentes numerosos familiares, los chicos han relatado sus aprendizajes en este tiempo y que son de lo más diverso: “ahora tenemos claro que las demandas de empleo son mayores en Agricultura y en Turismo”, mientras que ha destacado la importancia de la especialización, pero también de la actitud: “ahora sabemos qué son y cómo aplicar conceptos como la asertividad, la confianza o la empatía”.

Como se recordará, entre los objetivos de esta iniciativa, dirigida por la periodista y experta en inteligencia emocional, Lola Pelayo, está desarrollar las competencias que cada uno tiene de forma que puedan orientar su futuro laboral. Para ello, han realizado diversas dinámicas y han recibido la visita de responsables de diferentes empresas o instituciones, algunos de ellos también participantes en un debate organizado para poner punto y final a la clausura.

Según los testimonios que han ofrecido los jóvenes, las actividades más enriquecedoras son las que ha propiciado el autoconocimiento: “hemos pensado, por primera vez, cuales son nuestras fortalezas y las debilidades. Es complicado pensar sobre mí misma, nadie me había explicado cómo hacerlo, ni a ser asertiva o empática y ahora sé que para ser mejor persona debo ser empática”. Durante estas semanas, el campamento ha promovido que conozcan sus fortalezas y debilidades desde su propia inteligencia emocional: “las dinámicas aplicadas nos han ayudado a saber qué vamos a ser de mayores. Algunos hemos cambiado de opinión y otros hemos reforzado lo que queríamos” ha añadido uno de los chicos, al tiempo que otro ha aclarado que “en el próximo curso tendré que esforzarme más porque me he dado cuenta de que para lo que quiero estudiar tengo que sacar buena nota. Además, hemos aprendido procedimientos para organizarnos mejor”.

Por otro lado, en el citado debate han participado el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, el director general de Cuna de Platero, Juan Báñez, la directora de Información y Orientación de la Universidad de Huelva, Guillermina Pérez, y Alejandra Bárcena, de la Delegación de Educación, moderados por Juan Báñez e Isabel Robles, portavoces del resto de adolescentes. En el primer tema a debatir, los participantes se han preguntado si hay sitio para los jóvenes en nuestro entorno. Así, el primer edil afirmó que “la juventud y el trabajo en equipo siempre tienen sitio en la sociedad” y les han solicitado que piensen siempre en colectivo.

En un segundo punto, el debate se ha centrado en si se están dando oportunidades a este colectivo y todos los invitados han coincidido en que sí: “estáis a tiempo de hacer lo que queráis y eso se consigue a base de formación, idiomas, motivación y ganas” ha subrayado Bárcena tras añadir que “formo parte de numerosos procesos de selección y lo que más valoro son el interés y la ilusión a la hora de hacer las cosas: tenéis que saber transmitir los conocimientos aprendidos, la chispa, las ganas, lo que os diferencia de otra persona con los mismos estudios”.

Finamente, los chicos han cuestionado si la sociedad les escucha. En este sentido, el alcalde ha destacado iniciativas como el Punto de Información Juvenil donde se recogen todas las críticas de este colectivo o la constitución del Pleno Juvenil en todos los centros escolares del municipio y a raíz de los cuales “hemos construido pistas deportivas, parques, hemos bajado el precio del Polideportivo Municipal, etc. porque así lo han demandado”. Por su parte Pérez ha indicado que “es importante que también conozcáis los cauces a la hora de haceros escuchar: a veces nos quejamos ante la persona que tenemos al lado y no ante la persona que debe darle repuesta”.

El punto final al cierre lo ha puesto Báñez quien, además de mostrar sus agradecimientos y felicitar a todos los que han hecho posible el campamento, ha concretado que “si hemos contribuido, aunque sea un poco, a vuestro desarrollo personal, a mejorar vuestra autoestima o vuestra capacidad a la hora de pedir las cosas, a no tener miedo y hacer lo que sea necesario para mejorar, me doy por satisfecho.”