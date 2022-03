Nuestra Cuaresma

….Y Don Carnal, hombre mundano y amante de los placeres, como lo describiera el Arcipreste de Hita, volvió a ser retado por Doña Cuaresma. Dicho reto volvió a tener lugar, un año más, en el día y hora previstos. Y llegado el plazo acordado para la contienda, Don Carnal con su ejército de bueyes, cerdos, gallinas, becerros y cabras se volvió a enfrentar a Doña Cuaresma y a su legión de vegetales y mariscos. Y, como siempre, tras el primer día de contienda, Doña Cuaresma, furtivamente, acudió nuevamente, al cuartel del contrincante, cuartel en el que tanto Don Carnal como los suyos, tras un fastuoso banquete tornaron, una vez más, indefensos, por los excesos cometidos. Momento en el que Doña Cuaresma volvió a apresarlo con facilidad, ganando un año más, esa batalla puntual e infinita que perdurará a lo largo de los siglos.

Y, como el tiempo perpetúa, de este modo, esta nueva Cuaresma ha llegado a nuestras vidas. Este tiempo de recogimiento, de mayores rezos, si cabe, y de plegarias, nos ha vuelto a sorprender un año más, como casi sin darnos cuenta. Ha llegado, tras la batalla vencida, y se ha colado por las rendijas de nuestros días, de nuestra vida diaria, rompiendo la cotidianeidad de nuestro hacer, para enmarcar este año, esta vuelta a esa normalidad tan añorada y deseada en su desarrollo, para volver a revivir momentos que, entendemos, como puramente cofrades….Y nuestros templos, ya se engalanan, nuestras hermandades, ya se preparan con sus cultos y actos. Se vuelve a hablar de ensayos, se vuelve a hablar de horarios, se vuelve a hablar de todo…En definitiva, parece que sí volvemos a vivir esta Cuaresma, como lo hacíamos antes, tras este espacio de dos años, que tanto estupor, pérdidas y sobresaltos ha causado.

Pero en esta vuelta a esa normalidad, he de volver a insistir, como en anteriores años, en el hecho de que no vivamos desde la superficialidad esta Cuaresma, sino que la vivamos desde esa introversión a lo que la misma significa, a esa conversión que debería de alargarse a lo largo del año, a ese acercamiento al Padre, a ese verdadero ejercicio de conciencia, o, a esa autocrítica que valore la realidad de nuestros actos. La noche del pasado sábado, en la Solemne Función Principal de Instituto de mi Hermandad del Santo Entierro, la homilía y las palabras de Don Andrés Carmona Calero, resonaron en los oídos de los allí presentes, pero ojalá hubieran podido llegar a todos los cofrades de esta Huelva. Don Andrés, con vocablos claros y contundentes “nos daba un tirón de orejas”. Nos vino a decir que no podíamos ser mediocres, en cuanto a nuestra espiritualidad respecta, sino que debíamos dar verdadero testimonio de amor a nuestro Creador y a nuestros hermanos, a la par que invitaba a la reflexión en cuanto a nuestra forma de actuar y proceder.

Cofrades de nuestra Huelva, os invito a que demos esa pública protestación de fe con todos los matices y sentido que ello conlleva, para alcanzar esa perfecta comunión con Dios y con quienes nos rodean.