Absuelto un acusado de expedir falsos carnés de manipulador

La Audiencia Provincial de Huelva absolvió a un trabajador de la Delegación Territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Huelva acusado de expedir falsos carnés de manipulador de productos fitosanitarios y biocidas a cambio de un beneficio económico.

Esta persona se enfrentaba a una pena de cárcel de cinco años por un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y al pago de 3.600 euros.

En la sentencia, se le absuelve de los cargos al entender el tribunal que “no se ha podido constatar la existencia de una trama dirigida a procurar estos carnés de forma irregular” ni tampoco “una prueba de cargo que pueda vincular la conducta del acusado con la deliberada falsedad de la que se le acusa al atribuir titulación y otros requisitos a quienes no lo tenían”.

De esta forma, se precisa que no ha quedado determinada con prueba pericial la autoría de las compulsas falsas y no puede considerarse que las realizara el acusado contrariamente a un elemental principio de presunción de inocencia; y que los errores advertidos al acusado cometidos son burdos y no necesariamente tendrían que ir vinculados a un propósito deliberado de otorgar carnés de modo irregular pudiendo deberse al colapso personal u organizativo de la oficina.