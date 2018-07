El AVE llega cargado de escepticismo

El anuncio del Estudio Informativo del trazado de Alta Velocidad entre Huelva y Sevilla publicado el miércoles por el Boletín Oficial del Estado, tuvo una cosa buena y es que estamos poco acostumbrados a que el anuncio de un ministro de Fomento se cumpla de manera tan rigurosa en cuanto a sus fechas. Nada más. Salvo las congratulaciones de los dos cargos públicos onubenses que asistieron a esa promesa en directo, que la escucharon de los labios de José Luis Ábalos, pocos más se sumaron a un entusiasmo enterrado por los plazos y por las inversiones tan inasumibles que deben acompañarle. Sin el primer paso no se llega al último, pero también -y sería la tercera vez que ocurriera con este mismo tema-, es más que posible que después de iniciado el camino, este se detuviera para volver a intentarlo sine die.

Ayer, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, insistía en lo bueno que trajo el anuncio del ministro de Fomento, "ya que, además de la rapidez de atención, nos enseñó el documento que nunca habíamos visto, la realidad que no conocíamos y el Estudio Informativo que, aunque no estaba terminado, le dijimos que era fundamental presentarlo en los tiempos que habíamos comentado". La inversión, "concuerda con lo que habíamos previsto", añadió Caraballo, quien aseguró que "no vamos a bajar el listón" y reconoció que "no es un problema de colores; nos estamos jugando la modernidad, el futuro, el ser competitivos en un mundo complicado y difícil y vamos a seguir pidiéndolo hasta conseguirlo".

También en la presentación del Plan Estratégico de la provincia de Huelva, el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, José Luis Ramos, era uno de los que se apuntaba a la satisfacción, toda vez que las instalaciones del Puerto de Huelva serán una de las más beneficiadas, ya que la línea de Alta Velocidad ferroviaria no se queda en Santa Justa, sino que enlaza con Majarabique, donde hace poco más de un año Huelva asentó un nodo logístico que adquiere ahora toda su importancia. Ramos señaló que "la conectividad del Puerto es la gran apuesta, no del futuro, sino del presente y esa apuesta traerá consigo el asentar el hinterland (zona de influencia). Estamos muy satisfechos porque se ha entendido que la conectividad entre las infraestructuras es fundamental".

Por su parte, desde el PP se aseguró que se extremará la vigilancia "para que el proyecto no se detenga" y quiso reclamar a todos aquellos que fueron tan beligerantes con el Gobierno de Rajoy, a que exijan ahora al PSOE que siga con este proyecto, después de haberle dejado todo el trabajo hecho. Después del periodo de alegaciones de 45 días, vamos a exigir que se apruebe al día siguiente y que dé fecha para el anteproyecto del trazado, para conocer por dónde va a ir el AVE y cuáles son los plazos de ejecución".

Entre los escépticos, el presidente de los empresarios onubenses. José Luis García-Palacios aseguró que "cualquier anuncio de este tipo tiene que ser positivo y lo digo en un futuro condicional. Tenemos que tener constancia de que se dan los pasos adecuados porque anuncios con fuegos artificiales ya nos lo sabemos más que de memoria. El inicio de un Informe no significa que a la vuelta de septiembre tengamos las obras y ningún regalo llovido del cielo. Estamos hablando de años. Tienen que concluir en una nueva construcción, un nuevo diseño de las vías. A la vuelta de un medio plazo es cuando pudiéramos tener una cierta veracidad sobre si esto se va a trasladar o no a un AVE o a una lanzadera que nos conecte con Sevilla".