Los momentos de esplendor del Lunes de Pentecostés

A pesar de lo ocurrido, no hay que dejar a un lado, ni mucho menos, todo lo que aconteció en la aldea pasadas las seis de la mañana de este Lunes de Pentecostés. No es que no haya que dejarlo a un lado, es que hay que agarrarse a todo lo que se vivió hasta esa hora para aguantar un año más. Porque la Virgen fue la protagonista, y hasta el momento de la inflexión, todo iba bajo una brillantez extraordinaria.

Eran las 23:38 del todavía domingo cuando llegaron al santuario los primeros almonteños para aguardar en las escaleras que suben hasta el cielo. En medio, una reja, símbolo de la tradición rociera, que tantos momentos ha dejado para la historia. Apenas un minuto después aparecía el cortejo de la Hermandad Matriz para recoger el Simpecado y dirigirse hasta la Plaza de Doñana para la celebración del rosario.

La buena organización de los últimos años para la salida de la Blanca Paloma provocó que el santuario gozara de una menor presión en su interior en las horas previas al salto. Un hecho que alivió también la tensión de los momentos previos. No fue hasta las 00:47 cuando los almonteños comenzaron a dibujar ese pasillo humano en la nave central del templo para facilitar todo el trabajo. El reloj se fue hasta las 02:05, cuando hubo un aviso importante y empezaron los nervios. Acababa de pasar el Simpecado del Cerro del Águila por el dintel y todavía quedaban 70 filiales por delante. Esto hizo que se corriera la voz a la vera de la Virgen y se produjeran los primeros resoplidos augurando un salto tardío. Al final no fue del todo así. El paso de las hermandades se aceleró y los almonteños saltaron a por la Virgen del Rocío a las 03:13.

Fue una salida impecable. Como si fuera una alfombra de oro. La imagen cruzó la Concha Peregrina tan solo 4 minutos después, a las 03.17. El paso no se cayó ni una vez. Fue la perfección absoluta. Y tal fue la comodidad en el interior del santuario que se pudo dar la mano a la Virgen para acompañarla hasta la puerta, donde ya la esperaban miles de devotos.

Hasta que ocurrió lo que ocurrió, la procesión tuvo dos partes bien diferenciadas. Eso sí, en todas ellas la Virgen brilló con una intensidad que nadie, absolutamente nadie, se va a olvidar de las tres horas que estuvo en la calle. Todo el mundo recordará también, que la Blanca Paloma hizo una primera parte rápida, que se cayó varias veces -debido a la presión de la gente, ya que la aldea estaba totalmente abarrotada- y que incluso anduvo un pequeño trecho de espaldas. Fue a partir de visitar Villamanrique cuando la posición de la imagen era la perfecta, aunque la rapidez continuó. Apenas, en esta segunda visita -la primera fue en Huévar, gran y preciosa petalada incluida- estuvo un minuto de reloj. "Va muy ligera", era la frase más repetida.

Antes de llegar a la Casa de Hermandad de Pilas, a las 3:53, la Virgen del Rocío pasó por delante del Simpecado de Ceuta, que lo flanqueaban numerosos y emocionados hermanos. Siguió Tomares y Coria, de donde se despidió a las 4:09 y que volvió a las 4:13. Fue en ese preciso instante cuando todo se calmó y ver a la Virgen se hizo mucho más fácil. Espartinas, La Puebla del Río, Umbrete... La Plaza del Acebuchal se convirtió en una marco de lujo para disfrutar de la Reina de las Marismas de cerca. De muy cerca. Casi eran las 5:00 cuando la imagen llegó al Simpecado de Hinojos, en una esquina, antes de pasar al de Alcalá la Real y Sanlúcar la Mayor, verdaderamente mágica.

Ver a la Virgen del Rocío en cualquier rincón es un privilegio, pero en esos pocos metros ocurrieron momentos que todos guardan ya en su corazón. Hasta ahí todo iba perfecto. Un quinto de la procesión y unos veinte Simpecados visitados. Los portadores almonteños disfrutaban de las nuevas andas, los rocieros recuperaban el tiempo perdido, y las hermandades firmaban el culmen de su Romería. Unos pocos metros más adelante ocurrió lo que ocurrió. Es hora de agarrarse de nuevo a la fe, un año más, y pensar ya en 2023.