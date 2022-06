El Rocío del reencuentro se rompe en su tramo final

Apenas pasaban diez minutos de las seis de la madrugada de este lunes 6 de junio cuando el banco delantero izquierdo de las nuevas andas de la Virgen del Rocío se fracturó. Habían transcurrido tres horas desde que tuviera lugar el salto de la reja y había comenzado la procesión, como siempre, con Huévar como primera parada de esta fase final de la romería en la que la Virgen recorre los simpecados de la filiales con fin en la Matriz de Almonte antes de recogerse en su santuario.

Estaba en el Real y ya había pasado por el simpecado de San Juan del Puerto. Se dirigía hacia Triana cuando el paso cayó y al volver a alzarlo los hombres se percataban de que algo iba mal. Ocurría en el saliente de la izquierda que se emplea para asir el paso y de repente la Reina de las Marismas emprendía un itinerario inesperado en dirección de nuevo hacia Huévar para recogerse en la ermita. Momentos de confusión en los que se iniciaban las primeras carreras hacia el templo ante peticiones de "no corráis, que asustáis a la gente", pero se acrecentaban.

Ya en la puerta principal los almonteños se apresuraban a entrar con la Virgen y se cerró durante unos instantes para volver a abrirse cuando Ella ya estaba en el altar. La recogida se producía apenas diez minutos tras la rotura. Los nervios a flor de piel, reacciones algunas airadas acrecentadas por la tensión y que lo mismo subieron que bajaron. "Se ha roto un banquillo", "no, se han roto tres", eran algunos de los comentarios de los devotos que iban y venían.

Para entonces, y tras la decisión rápida de regresar inmediatamente al templo para no poner en riesgo la seguridad de la Virgen, la Matriz también contactaba con las filiales para comunicar la decisión de suspender la procesión por la aldea. A pesar del enorme jarro de agua fría tras el óptimo desarrollo de la procesión en Almonte, del Traslado posterior, de la peregrinación y de los días de romería en este Rocío del reencuentro, el momento culminante para las hermandades cambiaba de rumbo, roto como ese banco izquierdo de las andas. Volvía a todas las mentes el recuerdo de los sucedido en 2011, cuando se rompió un varal del paso.

Hay que destacar la agilidad en la toma de decisiones de la Matriz para adaptarse a las nuevas circunstancias, así como la total colaboración de las filiales que con gran disciplina se atuvieron a la alternativa. Los simpecados se encontrarían con la Blanca Paloma, pero tendrían que conducirlos hasta Ella, que los recibió uno a uno en su altar. Antes de las siete de la mañana comenzaron a desfilar ante la Virgen para rezar la Salve y lanzarle vivas.

En torno a las 7:40 se abría paso el simpecado de la Hermandad de Huelva con una hermana mayor, Desiré Márquez, rota. Incluso ya de vuelta a casa era incapaz de articular palabra rodeada de constantes gestos de ánimo de sus hermanos. El presidente, Juan Carlos Rubio, haciendo gala de un gran estoicismo afirmaba que "la Virgen lleva sus cuentas", al tiempo que destacaba "la dignidad" de su Hermandad frente a la Reina de las Marismas en este 2022 que "ha tenido que ser de otra manera" pero que "ha merecido la pena".

A las 10:26 el simpecado de la Hermandad de Emigrantes estaba ante la Virgen del Rocío. Antes, en un alto del desfile hacia el santuario tenía lugar un bello encuentro entre las dos hermandades de la capital, con la unión de sus dos simpecados bajo una lluvia de pétalos. El presidente de Emigrantes, José Francisco Garrido, no ocultaba sentir una "sensación extraña". "No es como nos hubiese gustado vivir ese momento cumbre", aunque a pesar de todo da "las gracias por estar aquí" y poder pedirle a la Reina de las Marismas "salud y que el año que viene volvamos todos juntos". El hermano mayor, José Antonio Ortiz, reconoce que "no esperaba vivir esto", aunque se consolaba pensando en que "Ella lleva sus cuentas" y en el momento inolvidable compartido con su hijo Javier.

En torno a las 12:30 culminaba la procesión dentro de la ermita de todos los simpecados a los que no pudo llegar la Virgen a consecuencia del incidente con el banco. La mayoría, puesto que apenas pudo llegar a veinte y son 125 hermandades filiales en total más la Matriz. Dos Hermanas cerró esta procesión alternativa en la peregrinación de este año 2022, la del reencuentro, la que parecía recuperar la normalidad. Quizás nunca llegue tal cosa, porque la Virgen del Rocío y sus fieles son algo extraordinario.