Rocío 2022: ¿Debería ser hoy festivo en Huelva?

Hoy es fiesta en Huelva, pero no festivo. Más de 10.000 personas peregrinan camino de la aldea del Rocío para acompañar a la Hermandad de Huelva. Son muchos más los que hace el camino sin estar registrados. La estimación real oscila en los 20.000 romeros por las arenas, más todos los que moviliza el operativo. Es el mayor desplazamiento anual por un acto concreto que se produce en todo el año.

¿Sería lógico que esta jornada fuese declarada festivo de forma oficial? Tendría bastante sentido. La ciudad se paraliza.

Pero no es fiesta, aunque se actúe como tal. En los colegios se paralizan las clases, no pocos trabajos dan permisos y en los que no son muchos los profesionales que piden días para poder hacer el camino. La salida de la Hermandad de Huelva tiene una incidencia diaria en la vida diaria onubense. ¿Debería ser festivo?