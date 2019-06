En su primera romería como presidente de la Hermandad de Emigrantes, después de un periodo de algo más de un año en el que la filial rociera onubense estuvo dirigida por una junta gestora, y tras resultar elegido el 18 de octubre de 2018. Eduardo Fernández Jurado realiza un diagnóstico de la situación de la corporación y comenta las novedades del camino y los proyectos futuros.

–¿Cómo se ha encontrado la Hermandad de Emigrantes?

–En equilibrio inestable. Había un desequilibrio producto de una serie de años de inquietudes, de malos entendidos y circunstancias que provocaron una cierta convulsión en la hermandad. Creo que en estos seis meses hemos conseguido normalizar la situación y que todas estas circunstancias de inestabilidad hayan desaparecido y se hayan convertido en una estabilidad real. Me remito a las pruebas: todo lo que hemos organizado en estos seis meses ha tenido masiva asistencia por parte de los hermanos.

–Imagino que, como presidente, habrán sido duros estos meses de trabajo...

–Ha sido muy duro porque, aunque parezca que no, me he pasado en la Hermandad con algunos hermanos y miembros de la junta de entre 8 a 10 horas diarias, y en el último mes ha llegado a sobrepasar en muchos días las 12 y 14 horas, para poder dejar perfilado todo tal como la hermandad era y nosotros queremos que vuelva a ser de cara a la romería.

–Este año, además, ha sido pregonero de Emigrantes. ¿Año completo, no?

–Ha sido bastante repleto de acontecimientos y emociones, tanto como presidente y como pregonero. No ha sido solo por lo que he tenido que hacer, sino por la respuesta de los hermanos a nuestra actuación.

–A propósito de esto, creo que no es su primer pregón rociero...

–Era el cuarto pregón que daba a Emigrantes. Sólo en la capital de Huelva he dado nueve pregones rocieros: cinco a la Hermandad de Huelva y cuatro a Emigrantes. También he pregonado en otras localidades de la provincia: Moguer, Ayamonte, Valverde… Y por toda España: Jerez, Algeciras, El Puerto, La Línea de la Concepción. En la provincia de Sevilla, en Utrera. También en Madrid, Cataluña...

–¿Cuáles son las perspectivas para la presente romería?

–Queremos que esta romería sea la consolidación de la cohesión de la hermandad. Todo lo que hemos planteado entre el hermano mayor, la junta de romería, el presidente y la junta de gobierno está enfocado a eso: a que se cohesione la hermandad y que los hermanos vuelvan a tener el orgullo de que vienen con Emigrantes. Porque no queremos ser una hermandad grande, queremos ser una gran hermandad.

–El cortejo de ida hacia la aldea volverá este año al recorrido tradicional por la calle Blanca Paloma y por la Iglesia del Rocío. Parece que se mantendrá durante todo su mandato.

–De bien nacido es saber ser agradecido. Se mantendrá el mandato completo porque se votó en la asamblea. Es una vuelta a los orígenes, ya que esa calle se llama Blanca Paloma porque allí estuvo nuestro primer Simpecado, que vino de Alemania durante prácticamente dos años. Esa calle se rotuló Blanca Paloma y allí hay un retablo cerámico que recuerda tal hecho, en la casa de la familia Soler.

–Este año, además, veremos otra estampa distinta, al pasar la comitiva de Emigrantes por la Avenida de Italia. ¿Cómo cree que será el recibimiento? ¿Volverá la hermandad a transitar por la Gran Vía en 2020?

–Sí, es una decisión de la hermandad. Decidimos que ante la falta de garantías en cuanto a la seguridad del paso por el vallado del antiguo Banco de España, tirábamos por la Avenida de Italia y evitábamos cualquier contingencia que pudiera ocurrir accidentalmente. Calculo que el año que viene también vamos a tener que caminar por el mismo itinerario, porque no creo que en un año pueda desaparecer la valla. Nosotros fuimos pioneros en pasar por el Ayuntamiento, porque veníamos de la calle Blanca Paloma. A nosotros, con que nos despida el Ayuntamiento y haga un esfuerzo por darle a la hermandad lo que se merece, pues ya estamos satisfechos. Otros años vendrán que volveremos a lo tradicional y se retomará con más fuerza.

–Emigrantes tiene mucha solera. ¿Cree que Huelva está orgullosa de su filial rociera?

–Creo que Emigrantes se ha ganado el cariño de Huelva. La prueba es que desde el año 1973, que empezamos a salir de la Plaza de los Dolores, las calles se han ido poblando de gente. Hay ingente cantidad de personas en el Ayuntamiento cuando nos despedíamos, en la Comandancia de Marina… Nosotros no estamos insatisfechos de la respuesta de la población. Ahora estamos haciendo un trabajo para que en el mes de septiembre, cuando se haga el calendario escolar festivo, el miércoles sea tan festivo como el jueves para los colegios.

–En 2020 la hermandad cumplirá sus primeros 50 años como filial rociera. ¿Cómo van a festejar estas bodas de oro?

–Tenemos un embrión del trabajo, pero después de la romería convocaremos la comisión que se va a encargar de eso, en conexión con la junta de gobierno, y haremos un año entero de celebraciones, entre el 24 de septiembre de 2020 al 24 de septiembre de 2021.

–Por último, ¿cuáles son los próximos proyectos de la hermandad?

–Primero, intentar continuar con la obra de la casa en Huelva para irla terminando. Ya hemos hecho el archivo y queremos continuar con ese proyecto. Luego, también hay un proyecto de mejora de la casa de El Rocío, porque tiene muchos años y hay que hacerle algún retoque. Y, finalmente, queremos que Huelva nos acoja con el mismo cariño que acoge a la otra hermandad, porque lo que sí está claro es que nosotros estamos saliendo del ostracismo. Nos atienden los medios, hacemos actos fuera de la casa hermandad, como en la Catedral, el Gran Teatro o el salón de actos de la Caja Rural. Se trata de visibilizarnos de cara a la sociedad onubense como hermandad rociera de Huelva.