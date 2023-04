Pere Aragonès expresa "su respeto" a los devotos de la Virgen del Rocío por la parodia en TV3

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado este martes su "respeto" por las personas que tienen "creencias religiosas" y ha evitado "entrar a alimentar la polémica" a raíz de la parodia de TV3 sobre la virgen del Rocío: "Se ha trasladado a una dinámica política".

La sátira sobre la imagen de la Virgen del Rocío en el programa "Està passant" de TV3 ha provocado numerosas críticas, como la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o la de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC), quienes han exigido "disculpas públicas" a la televisión pública catalana.

En el programa, emitido el pasado martes, aparecía una actriz ataviada como la Virgen del Rocío con un muñeco bebé en brazos simulando al niño Jesús, con sus presentadores, Toni Soler y Jair Domínguez, ironizando con que la virgen no sale de procesión en Semana Santa, además de hacer bromas con su vida sexual y su acento andaluz.

En una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat al término de la reunión del Consell Executiu, Aragonès ha asegurado que este debate "no ayuda a dirimir entre los límites del humor o las creencias" de las personas.

Y tampoco ha entrado a valorar un tuit de Domínguez en el que tachaba a la iglesia católica de "secta controlada por pederastas": "Como presidente no me toca comentar los tuits que va haciendo la gente. Lo que sí me toca es el respeto por la religión, que es muy importante en la vida de las personas porque forma parte de sus creencias", ha afirmado.