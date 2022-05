José Francisco Garrido: "Emigrantes vive una etapa de crecimiento importante"

Llegó al cargo en un momento difícil. Hoy mira atrás y habla de la demostración de fe por la Virgen del Rocío que ha habido estos dos años sin camino. Ahora todo es una sonrisa. Emigrantes celebra 50 años andando hacia el encuentro con la Blanca Paloma. Y para ello la historia de la Hermandad se ha escrito con letras mayúsculas este año. Uno de los broches ha sido la finalización de la Casa de Hermandad, que es para todos los onubenses. Así lo afirma el presidente José Francisco Garrido, quien encara su primera romería desde este cargo y que hace un análisis a Huelva Información de la actualidad de la Hermandad.

-Tomó el cargo en noviembre de 2020, en plena pandemia. Un momento difícil.

-Fue un momento complicado por todo lo que estaba sucediendo. Y con lo que había sucedido internamente en la hermandad, con el fallecimiento de Eduardo Fernández Jurado; y después el corto período de tiempo que estuvo Inocencio Forcén -como presidente-. Cogió un poco una marejadilla en todos los aspectos, tanto con la pandemia como con la muerte de Eduardo que nos dejó en cuadro a todos.

-Ahora ya se cuentan los días para volver a encontrarse con la Virgen. Los rocieros han esperado mucho.

-Los rocieros han esperado mucho, pero no solo los rocieros. También nos ha cogido con la Virgen en Almonte, que también ha dificultado mucho el tema de la accesibilidad de los rocieros, de todos aquellos devotos. De poder a asistir a actos, o hacer una visita. Si hubiese cogido con la Virgen en El Rocío todo hubiese sido quizá un poco más fácil, por las dimensiones, por el aforo...

-Han sido dos años sin romería. Se quiera o no, una época que se va a recordar. ¿Hay algo que haya aprendido, con lo que se quede?

-Es algo importante lo que hemos aprendido todos los rocieros, en especial todos los miembros de las juntas de gobierno de las hermandades. Y la devoción y la fe están por encima de la fiesta, del divertimento... porque recuerdo muy gratamente estos dos Rocíos que hemos pasado en nuestras casas de hermandad, con la altísima participación de gente en todos los actos que se han organizado, donde no había fiesta, camino, caballos, trajes de flamenca y nada de esto.

-¿Ha sido una manera de reiventarse?

-Ha sido una demostración de fe. Muchas veces hemos sido señalados, sobre todo los rocieros, de esa festividad que va a alrededor de nuestro camino y de nuestra celebración de Pentecostés. En estos dos años no ha habido nada de eso y sin embargo la respuesta ha sido importantísima. Y las ganas de encontrarse, de rezar, de estar con la Virgen... eso ha sido muy importante. Personalmente he aprendido muchísimo.

-Este año se celebra el 50º camino de Emigrantes, ¿cuáles son los primeros recuerdos que tiene de la Hermandad?

-Sobre todo del coro de la Hermandad, ese coro que dirigiera Joseli Carrión fue lo primero que a mí me acercó a Emigrantes. Después recuerdo ese traslado que hicimos de la Plaza de los Dolores a la nueva sede, que fue también muy importante para la hermandad y que marcó un antes y un después en la vida de todos los hermanos. Y un punto de inflexión en mi trayectoria rociera sí es cierto que fue cuando Antonio Parra fue hermano mayor, que yo era entonces director del coro Senderos de Huelva, y tuvo una serie de detalles con el coro muy importante. Pocos años después estuve en la junta de gobierno de Fernando Ramírez como vocal de protocolo.

-Después de medio siglo, ¿la hermandad se encuentra en un momento de plenitud?

-Hoy en día sí. Hemos pasado momentos de dificultades pero hoy en día vive una etapa tranquila, serena, de crecimiento importante. Gracias a Dios estrenamos la finalización de nuestra casa de hermandad, que se inauguró el pasado 19 de marzo, y estamos viviendo ahora mismo un momento dulce, que se ve reflejado en la participación de los hermanos y devotos en los actos que se están organizando.

-¿Hacia dónde se dirige la Hermandad?

-La verdad que no lo sé. Es algo complicado de descifrar. Sí es cierto que la Hermandad ha tenido un crecimiento, en estos 50 años, patrimonial muy grande. Y en los últimos años un crecimiento humano también importante. Me quedaría con consolidar lo que hay, no iría más allá. La situación actual que está viviendo la actual es muy bonita. Hay muchos grupos alrededor de la misma que hay que saber mantener, cuidar y mimar para que sigamos todos siendo y sintiéndonos parte de Emigrantes.

-Como presidente va a vivir su primera romería, ¿qué espera de ella?

-Espero vivir una romería de hermandad. Con momentos muy especiales porque somos muchos este año a dar gracias. Y los sentimientos van a estar a flor de piel. Son dos años de ausencia importantes, donde habrá mucha falta de gente que desgraciadamente la enfermedad se los ha llevado o la vida por sí misma. Será un Rocío de recuerdos. La romería la estoy viviendo con alegría y entusiasmo. Deseosos de poder ver nuestro Simpecado dirección al Rocío rodeado de peregrinos, porque han sido dos años muy complicados. Ya nos tocaba.

-¿Después de estos dos años, la participación será mayor?

-Todo el mundo espera que sea mayor. De hecho el número de vehículos inscritos es mayor que otros años. Todas las previsiones nuestras, no solamente en carros tradicionales y en tracción mecánica es que se aumente el número, sino que sí exista un número mucho más importante de peregrinos que vayan al Rocío andando. Es la primera vez que nos echamos a los caminos y se prevé un Rocío multitudinario.

-Centrándonos en los actos conmemorativos por los 50 años, se han celebrado actos históricos, entre ellos el Simpecado recorriendo las calles de Aljaraque.

-Ha sido una estampa maravillosa. Después de 50 años que el Simpecado de Emigrantes recorriera las calles de Aljaraque ha sido muy importante. No solamente para la Hermandad sino para los propios vecinos. De hecho ha sido una cosa muy bonita porque la noche antes de la salida, el Simpecado antiguo lo custodió una de las familias que ayudó a preparar ese primer Rocío. Y en ese patio donde se preparó la salida pasó la noche el Simpecado. Ellos también tenían preparado un detalle que fue maravilloso. La Hermandad no conservaba ningún cartel de esa primera romería, sin embargo esta familia sí, e hizo copias y nos lo regaló a todos los que pasamos allí aquella noche. Se vivieron momentos muy emocionantes.

-Y después la vuelta a Huelva con la carroza que dejó estampas memorables como la subida de la cuesta de la Cinta.

-Sí, desde que íbamos atravesando el Puente Sifón ya fue una estampa muy bonita y nunca antes vista. La visita a la Plaza de los Dolores también fue muy emotiva. Y ya cuando llegamos al Humilladero, que ya caía la tarde, el sol que ya se iba y empezaba a anochecer...fue una estampa para el recuerdo y para la historia. Algo magnífico.

-¿Emigrantes es más hermandad desde este pasado fin de semana?

-Sí, sí. Quizá se ha reafirmado. Este fin de semana nos hemos reafirmado en ese cambio importante que hemos ido trabajando en los últimos años. Un cambio que va encaminado hacia la unidad, hacia el hermanamiento, hacia el escuchar a los hermanos y hacerlos partícipes. Y este fin de semana se ha reafirmado todo ese trabajo que veníamos realizando de acercamiento.

-El broche se puso con el hermanamiento con Huelva. La relación que hay es envidiable.

-Las hermandades del Rocío tenemos una relación magnífica y más si cabe con las dos hermandades de la ciudad, que ya demostramos en estos últimos dos años esa implicación a la hora de la organización de los actos de celebración de estos dos Pentecostés tan diferentes. Hemos hecho muchas acciones conjuntas que han hecho que ese acercamiento se pronunciara más si cabe. Era natural que las dos hermandades de Huelva que tanto están trabajando juntas se llevara a cabo un hermanamiento que ya existía sin rúbrica y que ya existe de una manera oficial.

-A estos actos conmemorativos hay que sumar los cultos habituales, además de que quedan días para la procesión de la Virgen por Almonte, el traslado y una nueva romería. ¿Recuerda algún año tan intenso?

-No se recuerda un año tan intenso y esperado a la vez. Es verdad que cada siete años se producen este tipo de momentos, pero llevamos dos años de contención. Entonces es muy esperado. Se está hablando de un número importante que se espera en Almonte, va a ser una cita con un altísimo nivel de participación.

-Y aunque lo ha mencionado antes, hay que añadir la finalización de la nueva casa hermandad.

-Sí, pero es una casa de hermandad para el uso y disfrute de toda Huelva, no solamente es un espacio para la hermandad. Es un espacio que se ha creado pensando en abrir la hermandad a la ciudad y que la propia ciudad disfrute de todas esas instalaciones. Del patio, de las salas de actividades, del salón de actos, del propio restaurante... Estamos muy contentos con haber finalizado este proyecto que empezó hace ya más de 25 años.

-¿Cuáles son los siguientes pasos de Emigrantes? ¿Qué tiene en mente?

-Bueno, ahora mismo es complicado decir nada porque nuestra etapa termina en octubre y hay que convocar elecciones y los hermanos tendrán la última palabra.

-¿Se va a presentar?

-Me ha hecho una pregunta muy complicada de responder (Risas). Bueno, hay ideas, hay proyecto. Tenemos que armar bien todo y que la Virgen sea la que nos guíe y la que decida. Será muy importante esta romería y cómo se desarrolle todo. Han sido años complicados, muy difíciles.

-Un deseo para esta romería.

-Que todo marche bien, que todo salga según lo previsto, que no tengamos incidencias. Que todos los peregrinos y los hermanos nos ayuden a caminar en este año tan importante para todos. El año de la vuelta, el año del reencuentro. Y que podamos volver a Huelva el día 8 con la alegría de haber tenido un encuentro con la Virgen satisfactorio.