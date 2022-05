Desiré Márquez Carrasco: "La fe ha salido reforzada de estos dos años"

No puede decir qué le va a decir a la Virgen cuando la mire a los ojos porque "son momentos y llegan" en los que "habla el corazón". Lo que sí tiene claro es que los dos momentos que más espera es Lunes de Pentecostés, cuando la Blanca Paloma llegue a la Casa de Hermandad de Huelva; y el jueves de salida, con todos los hermanos de la hermandad. Desiré Márquez está a un paso de cumplir un sueño que empezó hace casi seis años. A los dos de pandemia hay que sumar que salió elegida a las terceras elecciones que se presentó a hermana mayor. Es la hora de que se haga realidad.

-¿Cómo de rápido late su corazón estos días?

-Me late rápido pero estoy tranquila. Estoy disfrutando más de los previos, disfrutando más con mi familia, emocionándome al verlos a ellos emocionados. La verdad que disfrutando. Me late a un ritmo muy bueno, y sin lugar a dudas será mucho más acelerado a partir del miércoles.

-Cuando fue elegida como hermana mayor, ¿pensó que iba a tardar tanto en llegar este momento?

-No me imaginaba nunca en la vida que llegaría un Covid. Es verdad que me ha costado muchos años en salir, he salido a las terceras elecciones. Pero pensaba que una vez que saliera elegida iba a ser todo rodado y no que una pandemia pararía mi sueño.

-En estos dos años, aunque no ha habido Romería, ha vivido momentos históricos.

-Sí, y he vivido momentos muy íntimos. A pesar de todo lo malo, también he tenido un pequeño privilegio: disfrutar de mi Simpecado a solas, cosa que es muy extraño en nuestra capilla.

-Y también ha vivido actos y eventos que al final se van a quedar en la retina de todos.

-Al final, la Virgen me ha hecho vivir momentos que creo que ningún otro hermano mayor va a vivir y espero que no lo vivan. Es decir, han sido muy bonitos pero también han sido muy sufridos, entonces espero que ningún hermano mayor más pase por esto porque es muy dura la espera. Pero también es muy bonito ver el cariño de toda tu hermandad, de toda tu ciudad, y sobre todo ver cómo la espera tenía tantos momentos gratificantes que te hacían que la pena se fuera yendo.

-¿Qué ha aprendido en todo este tiempo?

-A vivir, a disfrutar, y a compartir. La vida es un regalo y hay que vivir el día a día. Creo que no hay mayor aprendizaje que disfrutar todos los días con los tuyos y compartir tu felicidad para hacer más felices a los de tu alrededor.

-¿Hay más fe en las calles después de estos dos años?

-Sí, sí que la hay. Por ejemplo, en la salida procesional -por las calles de Almonte- que fue abismal la multitud. Todo el mundo con las lágrimas en sus caras, tirándole besos... o ya simple y llanamente el traslado de nuestro Simpecado, todo el mundo dándole vivas, cantándole, tirándole flores.. Sin lugar a dudas la fe ha salido más reforzada de lo que ya teníamos antes.

-¿Qué momentos de la Romería tiene más ganas de vivir?

-Todos, si te soy sincera. Pero es verdad que hay momentos muy especiales. Uno es el Lunes de la Virgen, por supuesto, porque ahí ya puedo decir que he cumplido mi sueño; cuando venga a mi casa de hermandad se me parará en ese momento el tiempo y le daremos gracias por todo lo que nos da día tras día. Y otro de los momentos que espero con muchas ganas es el jueves de salida, y por un motivo en concreto, llevo dos años diciendo que los esperaba a todos en la puerta, y para mí verlos a todos en esa puerta el jueves va a ser muy especial. Son los dos momentos.

-Con verlos a todos, ¿a quiénes se refiere?

-A todos los hermanos. A todos los hermanos que año tras año me han dado su cariño, su calor, me han cogido de la mano, no han dejado que en ningún momento me viniera abajo. Entonces yo siempre decía lo mismo, "el año que viene tenemos una cita, os espero a todos, no podéis faltarme".

-¿Qué le va a decir a la Virgen cuando la mire a los ojos?

-Eso no te lo puedo decir. Son momentos que llegan y habla el corazón.

-¿De la mano de quién va a vivir esta Romería?

-Voy de la mano de toda una ciudad. Voy de la mano de toda mi hermandad. Y en especial voy de la mano de toda mi familia. Más no se puede pedir.

-Un deseo para la Romería.

-Que la Virgen del Rocío nos ilumine a todos. Que tengamos una feliz Romería y un feliz camino.