Juan Carlos Rubio: “A la Virgen hay que darle gracias, no pedirle”

Lleva en el cargo de presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva más de un año y todavía no sabe lo que es hacer el camino en esa posición. La pandemia volteó todos los planes, menos lo de la fe. Asegura que El Rocío es un modo de entender la vida. Cada día del año. Ahora los que llevan a la Virgen en el corazón viven un intenso y añorado preludio. La agenda está hasta arriba y son muchos los detalles a cerrar. Entre foto y foto, antes de la entrevista, Juan Carlos Rubio incluso solventa dudas de cara a cuestiones del camino. Esto ya es un no parar. Han ocurrido muchas cosas hasta llegar aquí. Hasta este mes mayo que hoy arranca. Y durante la charla se ponen encima de la mesa todas las cuestiones.

–Poca gente conoce la primavera mejor que los rocieros, ¿cómo ha florecido Huelva después de dos años de malas hierbas?

–Los rocieros tenemos una ventaja sobre el resto de los mortales y es que tenemos una renta de disfrute maravillosa que es nuestro camino. Podemos transitar por el Parque Nacional de Doñana en la primavera, cuando está con una explosión de color y de aromas. Nuestro culto está muy vinculado también a esa explosión primaveral. Pentecostés. Esperemos que este año, a pesar de que llevamos varios de dificultades, y en la meteorología también, que estas últimas lluvias de primavera nos hayan dejado un camino precioso. Que es lo que merece nuestra carroza y el Simpecado para acercarse a la Virgen. Y nosotros disfrutar de él, lógicamente.

–El primer año de su mandato, 2021, se quedó sin romería. Ahora, la prepara por primera vez como presidente. Ha tenido emociones de todos los colores.

–En 2021 no hubo romería pero sí hubo Rocío. El Rocío es una manera de entender la vida y de tener todos tus fundamentos basados en una devoción. El que es rociero, es rociero todo el año, independientemente de la romería. Y piensa en rociero toda su vida. El 2021 nos ha permitido también hacer un Rocío interior que no habíamos experimentado ninguno de nosotros. Esta pandemia ha sido un revulsivo enorme para toda la sociedad porque nos ha cambiado completamente nuestra manera de entender la vida y en darle valor a las cosas. A las cosas más sencillas y a las más fundamentales. Y sobre todo a la salud. Nosotros lo que intentamos en 2021 fue traer el camino y el Rocío a casa, en nuestros montajes y actividades. Ydespués hicimos un esfuerzo enorme de la mano de la Hermandad Matriz para que Huelva viviera la primavera y Pentecostés pensando en la Virgen con un montón de actividades que realizamos.

–¿El rociero rezó a la Virgen el año pasado de la misma manera que en 2022 o ha cambiado algo?

–Creo que todos rezamos de la misma forma siempre porque ponemos nuestra confianza en la Virgen. Esa también es una ventaja que tienen en general los creyentes, en particular los católicos, y sobre todo los rocieros, porque siempre encomiendan su destino al amparo de la Virgen. Nos sentimos como los niños con las madres, con alguien que permanentemente está velando por nosotros. A la que le damos gracias, fundamentalmente, por los bienes que tenemos, porque a la Virgen hay que darle gracias, no pedirle. Y el rezo es continuo. Raro es el rociero que no se despierta rezando y no se duerme rezando; y que no tiene en la cabecera de su cama la medalla colgada, y que su vida gira entorno a eso. Yla de sus hijos, porque son temas de tradición.

–Como presidente, ¿cómo se alimenta la fe a los hermanos durante una pandemia?

–La fe es un don de Dios que tienen las personas y que nadie puede provocar el que aumente en los demás, porque es algo ajeno a nosotros. La fe se tiene o no se tiene. En todo caso, a los que sí la tienen pues dándole ánimos y procurando que encuentren en la Hermandad un refugio también en sus vidas, actividades y quehaceres, y que se sientan arropados por un grupo muy numeroso de personas que sienten como ellos.

–La obra social que se ha hecho durante la pandemia, que ha venido a sumar a lo que ya se hacía; ¿ha transformado a la Hermandad de algún modo?

–No solo la Hermandad, sino toda la sociedad. Probablemente no haya habido un episodio a nivel mundial tan impactante desde el punto de vista sanitario como este para nuestras generaciones. Y ha puesto en cuestión toda la forma de vida que llevábamos. Nos ha puesto en la posibilidad de perder nuestra propia vida y la de nuestros seres queridos. Y, al mismo tiempo, ha supuesto un problema enorme desde el punto de vista económico y laboral. Ha sido un antes y un después.

–El lunes pasado se celebraron elecciones a hermano mayor para la Romería de 2023 y no se consiguió el quorum necesario. ¿Qué motivos puede llevar a la baja participación?

–Estos dos años de alejamiento de la romería tienen que haber influido sin duda. Después, las elecciones a hermano mayor tienen, a diferencia de las elecciones a junta de gobierno, un componente que es el atractivo que tengan los hermanos que se presentan. Y además, el trabajo que hayan hecho ellos desde el punto de vista individual para proyectarse a sus hermanos pidiéndole la participación y el voto. Cada año, depende de las personas que se presenten, así es la respuesta de los hermanos. Independientemente de eso, los hermanos tienen que ser conscientes y responsables del papel que jugamos en la Hermandad y uno de ellos es acercarnos cuando se producen elecciones para aportar nuestro criterio. Lo que ocurre es que somos una Hermandad muy numerosa, entonces el censo de hermanos con posibilidad de votar está por encima de 4.500 hermanos. Eso supone tener casi 900 votos para tener el quorum. En un día de diario y con lo que hemos vivido pues la verdad que cuesta trabajo meter 900 votos en las urnas. También, hay muchos hermanos que no son de Huelva, sino que son de pueblos de alrededor o de otras capitales. Pero bueno, esperamos que en la segunda vuelta haya el quorum necesario.

–Se ha caído la candidatura de José Carlos Cuaresma, pero las elecciones siguen y la Hermandad reivindica que se vaya a votar para conseguir el quorum.

–Claro, es necesario porque es lo que marcan los estatutos. Si no hay quorum no hay posibilidad de nombrar al hermano mayor.

–Huelva ya ha anunciado la Romería de 2022. Y Nuria Barrera ha entendido a la Hermandad en cada uno de los trazos del cartel.

–Sí. Nuria Barrera es una grandísima artista. Ha hecho una trilogía –los carteles de 2020, 2021 y 2022– verdaderamente importante y además muy interesante desde el punto de vista de la interpretación de la idiosincracia de la Hermandad y de los momentos que se estaban viviendo. Y lo ha sabido hacer de una manera excepcional. El cartel de este año es espectáculo. Es un cartel del reencuentro de la Hermandad con los caminos, con la Virgen, con la romería. Una explosión de luz y de color. Y además, viendo el cartel de lejos se ve que es Huelva en plena ebullición.

–¿Cuántas horas pasa cada día preparando la romería?

–Mire, me he jubilado a primeros de marzo, y ahora estoy con mucha más actividad que haya tenido con el trabajo y con la Hermandad previamente. Es una Hermandad muy grande y muy exigente. Con mucho que organizar, y la verdad que las horas del día son pocas. Hecho muchas horas.

–¿La preparación de la romería de 2022 es diferente a las de la prepandemia? ¿Han surgido cosas diferentes o especiales?

–Hay una Administración distinta. Un Plan Romero con componentes también distintos. Hay algunas exigencias de la Administración o autoexigencias de la Hermandad que no había. Como por ejemplo el tema de la recogida de residuos, o los temas relacionados con el agua. El agua en nuestra Hermandad es importantísima porque movemos casi 15.000 personas. Atender a esas personas supone un esfuerzo enorme desde el punto de vista del agua. La normativa con respecto al agua, sobre todo al embotellado y a los plásticos, ha hecho que las empresas que nos patrocinaban hayan tenido que modificar sus hábitos, y ahora es necesario recurrir a envases reciclables, que son mucho más costosos. Y nosotros consumimos unas 35.000 botellas en el camino de ida. Y como eso, todo. Porque necesitamos cada vez más medios para hacer andar a la Hermandad. Este año ha habido mucha polémica respecto a las limitaciones para las inscripciones, pero tenemos que tratar de que la Hermandad esté compuesta por hermanos porque lo que no tiene mucho sentido es que los hermanos costeen una romería en la que van miles de personas que no son hermanos. Que nosotros, de mil amores, y nos encanta de verdad que se nos acompañe, pero claro, eso requiere un esfuerzo desde el punto de vista de organización, de logística, de medios y de economía muy importante que hay que resolver.

–¿Hasta dónde ha llegado la limitación?

–Lo ideal es que en próximos años todo el que participe sea hermano. Parece lógico que la Hermandad esté compuesta por hermanos.Eso no quiere decir que no puedan venir personas que no lo sean, acompañando, pero lo que no puede ser es que el 70% de los que vayan no sean hermanos. Eso supone una dificultad enorme. Hay que hacerse a la idea de que la Hermandad tiene doce kilómetros de caravana. Mover eso es muy complicado. Hay momentos, por ejemplo en el segundo día, desde Gato al Rocío, en que la Hermandad ya no cabe en ese trayecto que tiene once kilómetros. De tal manera, que cualquier dificultad que se presente en el camino o cualquier accidente puede suponer que la Hermandad no entre en el Rocío en condiciones, o a su hora, o como es debido. Y todo eso hay que tratar de resolverlo. No se puede morir de éxito.

–¿Pero qué linea roja se ha puesto?

–Lo que hemos establecido, en un primer paso, es una limitación que exige un número de hermanos mínimos de pleno derecho para que se inscriba un carro, un tractor o una jardinera. Es normal que vayan acompañantes, pero lo que queremos es que la mayoría sean hermanos. Si nosotros somos 6.000 hermanos y pongamos que va el 30% a la romería, y estamos hablando por encima de 12.000 personas pues resulta que llevamos un montón de personas que no son hermanos. Sobre todo andando.