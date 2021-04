Emigrantes celebra los cultos del cincuentenario en Los Dolores

La Real Hermandad de Emigrantes de Nuestra Señora del Rocío de Huelva está celebrando sus cultos preparatorios de Pentecostés 2021 en la iglesia de los Dolores, donde se están viviendo noches para la historia y los anales de esta cincuentenario filial rociera.

La llegada de taxis a las puertas del templo, el barullo que se formaba cada vez que bajaba alguien de los mismos, el sonido de la flauta y tamboril… hacen presagiar que se viven momentos únicos y así fue. El presidente de la Hermandad de Emigrantes, Francisco José Garrido, ha manifestado que “para mí, personalmente, la palabra hermandad ha cobrado un sentido muy especial. He visto a numerosas personas que tenía muchísimas ganas de ver con nuestro Simpecado. A un grupo de hermanos mayores que cuando les he saludado nos hemos emocionado”. Decía que “he estado toda la misa con los pelos de punta recordando a mi amigo, que ya no está entre nosotros. Su coro nos ha hecho vivir y recordar momentos maravillosos a todos los que sentimos y amamos a Emigrantes”.

José Antonio Ortiz, hermano mayor, señalaba “qué gusto ver en la iglesia de los Dolores a los más antiguos, a los que conocen la hermandad. A hermanos mayores tan antiguos, que tanto habéis hecho por esta hermandad, por la Concha Peregrina. Hoy tengo la suerte de estar aquí con esta medalla plateá con mi coro, porque es mi coro. Hoy no ha habido una guitarra, Raúl. Hoy ha habido dos guitarras. La tuya y la de Joseli Carrión que ha bajado del cielo para estar entre nosotros”.

El primer día predicó el diácono Amador Morales y cantó el coro Joven de Emigrantes.

La sagrada cátedra en la segunda jornada de triduo corrió a cargo de Andrés Vázquez Martínez, párroco de la iglesia Cristo Sacerdote. “Siempre es agradable”, decía el sacerdote, “poder celebrar la Eucaristía con la comunidad cristiana que le profesa una ferviente devoción a la Virgen María y en nuestra tierra a la Virgen del Rocío”.

Intervino el antiguo coro de Emigrantes que magistralmente dirigió en su día Joseli Carrión. El coro ofreció sus versiones de Campanas en la iglesia, Piedad, Aleluya, Alzo la vista al cielo, Santo, Padre nuestro, Cordero, ‘El pan y el vino del cielo’, y su particular ‘Salve’ de Emigrantes.

Destacar la presencia de sus Antonia ‘La Carriona’, que se estrenó en el coro de su hijo Joseli Carrión, el 7 de febrero de 1983.

El viernes hubo imposición de medallas, oficiando los cultos el sacerdote Manuel Ernesto Granja, director del Colegio Salesiano de Huelva, siendo el Coro de la Hermandad del Rocío de Huelva quien aportó sus extraordinarias voces y música.

Mientras que ayer concluyeron los cultos con la función principal oficiando el director espiritual de Emigrantes, José Manuel Barral Martín, y la actuación del Coro de la Hermandad de Emigrantes.