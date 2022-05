Traslado Virgen del Rocío: Vivir para viajar en el tiempo

La nostalgia es adictiva. Es a lo que uno se agarra cuando abraza la almohada cada noche. Es una revolución para el corazón. Es un torbellino de felicidad. Es el sueño de la sonrisa. Y si no que tire la primera piedra el que no se acuna en sus recuerdos cuando cierra los ojos. La nostalgia es una máquina del tiempo que hace de lo imposible una realidad. Que hace que una lágrima caiga como agua bendita. Como ocurre en Almonte. Porque allí, la añoranza lleva en la retina la cara de la Virgen del Rocío.

La nostalgia es adictiva porque lleva en el amor todos los ingredientes de la satisfacción. De amor viajero. Que se imagina el futuro rememorando el pasado. Viviendo el presente. Y toca el cielo incluso con las manos. Porque hay melancolías que juegan a la sinrazón en la mente de los enamorados. La nostalgia alimenta la fe para los que están acompañados. Que son todos los que viajan en el tiempo. Para volver a ver la cara de la Virgen del Rocío. Una vez más. Siempre una vez más. Y se cuentan por decenas de miles. Porque nadie quiere que se lo cuente otro.

La nostalgia es adictiva porque es una rueda que no tiene principio. Ni fin. Nada más que gira y gira en una ráfaga de luz de brazos abiertos. Y de alma libre. Y es un pasión. Incontrolable para una lógica explicación. Y se alimenta cada siete años en Almonte. A los que ahora había que sumar dos más. Ni principio, ni fin. Siempre. La nostalgia en ese núcleo extraordinario, fuera de lo común, tocado por la divinidad, tiene un epicentro del que tiran dos extremos. Uno, el propio Almonte, y el otro, la Aldea. En medio, la Virgen del Rocío. El amor. Una Madre. La Madre. Un te quiero. La misma primavera. Como un balcón que se asoma a la vida en un amanecer entre pinares. Una pintura sin pinceles. Pero llena de color.

Y lo vivieron los que no quisieron que se lo contase otro. Porque la nostalgia es personal. Intransferible. Como llorar cuando muere la tarde en una Catedral efímera. Un impulso para volver a viajar en el tiempo por varios años. Y en esas lágrimas se enjugaron los últimos rayos de un sol que apagaba su luz en una cara morena. Almonte ya era nostalgia cuando todavía quedaban ocho horas para llegar al Chaparral. Ocho horas para recorrer apenas decenas de metros. Las despedidas nunca fueron eternas. Porque uno siempre vuelve a donde fue feliz. Y en Almonte se es entre arcos de romero cuando palomas blancas pintan de color la noche. Para bajar del cielo a la Virgen del Rocío.

La nostalgia hasta el Chaparral fue como una despedida íntima. Dio tiempo a dar las gracias. Que son muchas. Que es como decir te voy a echar de menos por todo lo que me has dado. Pero entre que vuelve, el almonteño se agarra a una primavera. Que esa sí que es eterna. Porque en mayo siempre florece al compás de una sevillana. Y es la misma que en bucle se repite cada año porque es un clásico. Como el amor. La nostalgia se consumó cuando las camaristas taparon a la Virgen con el pañito y el guardapolvo. Ahí, ya se viajó en el tiempo. Para volver atrás.

Por delante, más de 12 horas atravesando el Camino de los Llanos. Atravesando el corazón. Almonte. Romeros. Miles y miles. Cada uno rezando a su manera. Aunque las gracias se digan igual cada pronunciación es diferente. Como la nostalgia. Para todos es la misma pero cada uno la lleva a su manera. Así es como vuela el alma. Tan de repente. Sin pedir permiso. Como tampoco lo hace un atardecer en la marisma. Otro lienzo que no se pinta. Porque se vive. Porque cada uno forma parte del color. Porque todos somos primavera.

Y es Doñana. Y es la Virgen. Y es el amor el que hace que más de 25 horas de camino no se hagan eternas. Por eso todo el mundo tocó las palmas cuando la Blanca Paloma se posó sobre el altar. A las 21:44. Todo el que lo vivió ya tiene el código con el que volver cuando se abrace a la añoranza. Sin que se lo cuenten. Sin que se lo expliquen. Para que luego no digan que la nostalgia no es adictiva. Eso sí. Hay que vivirlo. Hay que vivir para viajar en el tiempo.