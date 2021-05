Almonte activa un plan de emergencia para garantizar la seguridad en la aldea

El Ayuntamiento de Almonte publicó un Bando municipal con motivo del próximo Pentecostés para garantizar la seguridad de vecinos y de todos los ciudadanos que visitan en estas fechas tan señaladas la aldea de El Rocío. Asimismo, el Consistorio activó un Plan de Emergencia Municipal, el cual está vigente desde las 12:00 de ayer hasta el lunes a las 20:00.

La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, explicó que este plan no supone un dispositivo extraordinario alguno porque este año, por segundo consecutivo, no se celebrará la romería del Rocío a causa de la pandemia. No obstante, se mostró convencida de la necesidad de garantizar la seguridad dado que serán muchas las personas que acudirán a Almonte, El Rocío y Matalascañas debido a la celebración de Pentecostés y al tener muchas personas segundas residencias en el núcleo costero y en la aldea almonteña. Por ello, además de este plan de emergencia municipal, pidió apoyo al resto de administraciones para garantizar la seguridad sobre todo teniendo en cuenta la alta tasa de Covid-19 en el municipio almonteño.

Tras agradecer la disposición de todas las administraciones, indicó que el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) va a tener un puesto de mando junto a la jefatura de la Policía Local en la aldea; así como va a haber un refuerzo de la Guardia Civil; la Policía Adscrita va a controlar los caminos de Los Llanos y Taranjales, y también se van a revisar los caminos de La Raya, La Raya Chica y el camino de Moguer. Además, unos 40 voluntarios de Protección Civil de diferentes municipios van a estar en El Rocío, Almonte y Matalascañas, con megafonía, incidiendo en la necesidad de cumplir todas las medidas de seguridad ante la Covid-19.

De otro lado, agradeció a la Delegación de Salud que los centros de salud de El Rocío y Matalascañas vayan a estar cubiertos las 24 horas el sábado, domingo y 12 horas el lunes, y va a haber también un servicio de urgencias del 112 durante 24 horas en El Rocío mañana y el domingo. Castellano hizo un llamamiento a la responsabilidad, incidiendo en que la Virgen del Rocío se encuentra en Almonte ni siquiera está en la aldea y que no hay romería alguna.

Así, entre las medidas del bando, se hace especial mención a la prohibición del consumo colectivo de bebidas en la calle o en espacios públicos ajenos a la hostelería, así como se prohíben las candelas o la realización de barbacoas. Igualmente, no se permiten fiestas, verbenas, romerías, fiestas populares o tradicionales.