La hora de la verdad

Llegó la hora. Un total de 404.758 personas están llamadas hoy a ejercer su derecho al voto en la provincia de Huelva este domingo: 7.432 españoles residentes en el extranjero, 6.956 electores extranjeros residentes en España, y el resto, 390.370, españoles que viven en territorio onubense.

Indecisos y nuevos votantes marcarán el resultado. Respecto a los anteriores comicios europeos celebrados en 2014, 24.529 son nuevos votantes y, en referencia con los locales de 2015, un total de 19.647 son nuevos electores por haber cumplido la mayoría de edad, 14.420 más con relación a los últimos comicios del pasado mes de abril.

En clave municipal, de los votos de estos comicios saldrán los 876 concejales (frente a los 859 de 2015) que formarán las corporaciones municipales de los 80 ayuntamientos de la provincia.

Para esta cita con las urnas se abrirán 269 colegios electorales que albergarán 650 mesas en los 80 municipios de la provincia, donde se han constituido seis juntas electorales de zona –Aracena, Ayamonte, Huelva, Moguer, La Palma del Condado y Valverde del Camino–, además de la Junta Electoral Provincial.

En la capital, cuya Corporación Municipal cuenta con 27 ediles, nueve candidaturas optan a la Alcaldía frente a las once de 2015. Desde la constitución de la Corporación en junio de 2015, seis son los partidos con representación y repiten. Así, el PSOE ha gobernado en minoría con once ediles; mientras el PP cuenta con ocho concejales, Cs con tres, IU con otros tres, Mesa de la Ría con uno y Participa con otro.

En esta cita electoral PSOE, PP, Cs, Mesa de la Ría, la confluencia de IU y Podemos en Adelante Huelva y Vox repiten en unos comicios en los que el alcalde capitalino, Gabriel Cruz, aspira a revalidar su mandato socialista por otros cuatro años, mientras que la independiente Pilar Marín encabeza una lista popular que supone un importante cambio de ciclo en el principal grupo de la oposición: el fin de la era periquista.

Tras los resultados negativos de las generales del 28-A, los populares tienen por delante la difícil tarea de conservar un segundo puesto que puede peligrar si Cs, que ha situado como número uno a Néstor Santos, consuma el sorpasso de los pasados comicios.

IU y Participa han forjado a fuego lento una confluencia –se unen en la marca Adelante Huelva, con Mónica Rossi y Jesús Amador como números uno y dos, – para intentar, como mínimo, mantener a los cuatro concejales que suman actualmente entre ambos grupos; mientras que Rafael Gavilán vuelve a liderar el proyecto municipal de Mesa de la Ría, con el que ya logró entrar en el Ayuntamiento hace cuatro años; y Vox apuesta por el expopular Wenceslao Font para hacerlo.

Independientes por Huelva (IxH), con Ramón López como número uno, se estrena en la carrera electoral; al igual que Creo en Huelva, cuya lista encabeza el exciudadano y actual edil no adscrito Ruperto Gallardo; mientras que el PA se cae del cartel, pero la formación Andalucía por Sí (AxSí) aspira, de la mano de Andrés María Díaz, a llevar el andalucismo a la Casa Consistorial.

En esta ocasión no han presentado listas para el 26-M, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, UPyD, Democracia Nacional y el Partido Comunista de los Pueblos de España.

El 28-A se tradujo en Huelva en 9 ediles del PSOE, 6 de Cs y 4 de UP, PP y Vox. Sin embargo, la extrapolación del resultado de las generales al ámbito local no contempla a los partidos que no se presentaron a aquellos comicios y que ahora sí concurren a a cita municipal con las urnas. La suerte está echada. Serán los votantes quienes decidan.