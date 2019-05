Desde Suiza, Italia o Ingleterra existen onubenses muy pendientes de las elecciones municipales. Ya sea por personas que decidieron en su momento hacer las maletas para buscarse un futuro mejor fuera de Huelva y España o por ciudadanos que residen temporalmente en el extranjero debido a estudios u otras cuestiones. Sea como sea, muchos focos en miles de rincones del mundo estarán puestos en el territorio onubense la noche del 26 de mayo. Todos los votos cuentan y el voto por extranjero también es clave y necesario para conformar los diferentes sillones del Ayuntamiento de Huelva.

En Lausanne (Suiza) vive Jesús López, un joven onubense de 28 años, que ya ejerció su derecho a voto en las pasadas elecciones generales del 28 de abril y ahora se encuentra en el proceso de hacer lo propio para los comicios municipales del próximo 26 de mayo. Al residir en tierras suizas, Jesús a través de internet rellenó una solicitud para formar parte del proceso electoral enviando una copia de su documentación de identidad. “A partir de ahí me llegó el voto por correo –una carta certificada que es necesario firmar para recibirla– (en las generales) aunque el problema fue que estaba de viaje y llegué justo cuando se cumplía el plazo para mandarlo”.

Así, López no pudo enviarla por correo por lo que “la única opción que tenía era ir al Consulado y votar allí”. De esta forma, el onubense se desplazó hasta Ginebra –una media hora de camino– para ejercer su derecho a voto. “La verdad que te dan facilidades, no es difícil”. Sí que es cierto que “he escuchado de gente que le ha llegado el voto más tarde pero la verdad que yo no tuve problema”.

Más inconveniente sería para los ciudadanos que vivan en Zurich, por ejemplo, porque el viaje hasta el Consulado es más largo, de unas tres horas, tan solo para poder votar. Eso si no te da tiempo ya que si estás en el plazo “la envías por correo directamente y ya está, aunque eso sí, tienes que pagar el franqueo que cuesta unos 14 euros”. Exactamente el mismo proceso es el que está llevando a cabo el onubense para votar en las elecciones municipales. Ya le ha llegado el aviso de que ya estaba la carta certificada en la oficina de la Swiss post por lo que continuará con el proceso para que este 26 de mayo su opinión cuente en las urnas.

No todo lo que reluce es oro. Por ejemplo, Coronada Morgado, estudia actualmente en Sassari (Cerdeña)y ya en las elecciones generales no pudo votar. “Lo primero que hice fue ponerme en contacto con la embajada de Roma, que me trasladó al Consulado de Roma, éste nos mandó al de Cagliari, y de nuevo me volvieron a mandar al Consulado de Roma..” hasta que llegó hasta otro Consulado donde ya apareció fuera de plazo para votar. Ahora, lleva dos semanas esperando una respuesta para poder ejercer su derecho a voto para las elecciones municipales. Morgado ha pedido el voto rogado al no ser residente y tiene que rellenar una documentación con la fotocopia del DNI o pasarporte, dirección y el censo al que pertenece.

“Eso sería el procedimiento finalizado porque todavía estoy esperando a que me responda el Consulado Honorario de Alghero”. Por su parte, Alejandro Hierro vive en Southampton (Inglaterra) y desistió de votar tras comprobar todo el papeleo necesario. “Primero tenía que registrarme en la oficina provincial y solicitar los datos” y después “en la web para que certifiquen tus datos” para finalizar enviar el voto por correo certificado o ir “hasta Londres que tardo 2 horas y 30 euros el tren”.