Tensa espera en Ciudadanos por la elección del candidato a la Alcaldía

Aunque en marzo del pasado año se anunció que Ciudadanos revelaría quién será su candidato a la Alcaldía de Huelva en otoño, y más tarde se dijo que enero de este año, lo único que está claro a fecha de hoy es que no hay nada cerrado y que la espera está siendo tensa.

No en vano, las aguas andan revueltas en el partido naranja, donde los partidarios de Manuel J. Rodríguez sienten que se han quedado con la miel en los labios al salir a la palestra, según aseguran, el nombre de otro posible aspirante: Néstor Santos.

Porque la carrera a las municipales del abogado, que según las fuentes consultadas contaba con “el apoyo de la junta directiva local”, así como con respaldos a nivel provincial, parece haberse truncado por el camino sin apenas haber despegado. De hecho, la realidad es que nunca llegó a confirmarse.

Las mismas fuentes señalan que el posible aspirante no contaba con el apoyo de Sevilla. Rodríguez Redondo, quien dejó de formar parte de la junta directiva tras la crisis que atravesó el grupo municipal capitalino –que se saldó con la salida de Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa, y la restitución como portavoz de María Martín (ahora al frente de la coordinación provincial del Instituto Andaluz de la Mujer)– no contaría con el apoyo de la secretaría de Organización regional al no considerarle una persona conocida como para encabezar la lista a las municipales del 26 de mayo.

Sin embargo, los partidarios del pregonero de la Semana Santa aseguran que se trata de una persona “muy popular y querida” en el partido, y que ha destacado por su capacidad de mediación, por lo que el hecho de no encabezar la candidatura habría generado “descontento” en algunas juntas directivas provinciales, según aseguran.

De cualquier modo, lo único confirmado es que a tres meses de las municipales aún es una incógnita quién encabezará la candidatura de la formación naranja tras la marcha de Martín al IAM. Una tensa espera en la que rumores y posibles nombres ven la luz sin que, hasta la fecha, el partido haya confirmado nada. Y una pregunta que se impone sin remedio: ¿Habrá un fichaje estrella?