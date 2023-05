Rocío Cárdenas renueva su compromiso "en seguir trabajando por un San Juan del Puerto imparable"

Las elecciones municipales están a al vuelta de la esquina y el PSOE de San Juan del Puerto ha presentado a todas las personas que conforman su candidatura en un acto celebrado en el Teatro Municipal Juan Alonso de Guzmán. La actual alcaldesa, Rocío Cárdenas, se vuelve a presentar para renovar "mi compromiso con mi gente y mi pueblo para seguir trabajando por un San Juan del Puerto imparable”.

La candidata, en un teatro abarrotado de militantes y simpatizantes, ha recibido también el arropo y apoyo de la parlamentaria andaluza y secretaría de Formación de la Ejecutiva Federal del PSOE, María Márquez, quien ha dicho que “no hay nadie mejor para liderar San Juan del Puerto, pura energía, ilusión, fuerza, poderío, ganas de mejorar, explosión de ideas, de proyectos, de reivindicación, de hacer historia y de seguir construyendo la historia, el presente y el futuro de nuestro pueblo, como Rocío”.

“Desde que esta alcaldesa cogiera las riendas de este Ayuntamiento, San Juan del Puerto ha iniciado una senda de crecimiento y de bienestar, desde el punto de vista económico, social, cultural, histórico, turístico que no se puede parar, hay que seguir, por San Juan del Puerto y por los sanjuaneros y sanjuaneras”, ha enfatizado. Rocío Cárdenas “es la mejor gestora, una mujer que siempre mira de frente, que pone toda su valía, su conocimiento, su corazón, pero sobre todo que no deja de soñar y de hacer realidad lo que quiere para su pueblo, devolverle a San Juan todo lo que San Juan le ha dado”.

Por su parte, la alcaldesa y candidata a la reelección ha señalado que “el motor de mi vida es la gran pasión que siento por San Juan. Es un pueblo con el que estoy comprometida, con su gente, por eso, no quiero cambiar su esencia porque me gusta como es. Lo que quiero es hacerlo avanzar hacia el Puerto, ahí es a donde queremos llegar, ser un pueblo que se abre al mundo, potente, donde el turismo de naturaleza sea también nuestra seña de identidad. Ahora San Juan es imparable y no va a ver nadie que lo detenga. Me comprometí a dejar en nuestro ayuntamiento un legado para que los sanjuaneros se sientan orgullosos”.

La candidata a la reelección expresó que “en la vida hay que perseguir sueños y hacerlos realidad, ese es mi motivo por el que quiero continuar, porque sueño lo mejor para San Juan del Puerto. Me inicié en este proyecto en el que quiero seguir soñando y trabajando por un San Juan del Puerto que sea un lugar para vivir y un lugar para invertir, por su desarrollo y futuro. Que sea, además de un municipio atractivo, turístico, verde, un municipio feliz”.

En este sentido, ha ensalzado que “hemos conseguido situar a San Juan como un referente en esta provincia; un pueblo con historia, patrimonio, cultura, que había que cuidar y darlo a conocer; también, en materia de infraestructuras, nuestro municipio ha experimentado un cambio abismal para mejor. Es un pueblo que ha crecido en todos los aspectos y en todos los ámbitos y, en algo muy importante, en bienestar”. Quiso un recuerdo para Jesús Quintero, porque "gracias a él, San Juan del Puerto será ciudad creativa de la comunicación y yo no puedo abandonar su sueño, que era este proyecto»".

“Quiero seguir soñando y trabajando -ha subrayado Rocío Cárdenas- y, para ello, me acompaña el mejor equipo de personas imparables, grandes personas para grandes sueños, todos en el mismo barco, y con la misma ilusión y ganas, preparadas y formadas, sanjuaneros que conocen cada rincón de este pueblo y a su gente, ávidos de trabajo y de sueños para cumplir, y eso es lo que quiero para San Juan del Puerto”, ha destacado.