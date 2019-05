El PSOE está convencido de que Cortegana necesita un cambio

La candidata a la Alcaldía de Cortegana por el PSOE, presenta a un equipo de personas “muy preparadas, ilusionadas con su pueblo y, lo más importante, con vocación de servicio público y con ganas de dejarse la piel por dar el cambio que Cortegana necesita”

La candidata socialista, Virginia Muñiz, ha destacado que “el Partido Socialista trae a este pueblo un proyecto de futuro, transparencia en la gestión municipal, igualdad de oportunidades y participación de la ciudadanía”. En esta línea, ha especificado que “Cortegana necesita un cambio y, para ello, necesita a todos los ciudadanos para salir adelante, avanzar, crecer y prosperar”.

En el acto celebrado en el Teatro Capitol, repleto de gente y en el que ha contado con el respaldo del secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, y del diputado electo por el PSOE de Huelva, José Luis Ramos, Muñiz ha incidido en que “Cortegana necesita al frente del Ayuntamiento un equipo de Gobierno que trabaje junto con la ciudadanía, no de espaldas a ella; que tenga una actitud de servicio hacia los vecinos, y no una actitud de despotismo y superioridad; que escuche las necesidades, las propuestas, las iniciativas de la población, del tejido asociativo, de los colectivos sociales, no que tenga una actitud de prepotencia”.