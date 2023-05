El PSOE denunciará ante la Junta Electoral el uso de Juanma Moreno para pedir el voto al PP de Huelva

El secretario de Organización de la Agrupación municipal del PSOE onubense, Francisco Baluffo, ha ofrecido una rueda de prensa para anunciar la presentación de una denuncia a la Junta Electoral de Zona para que el Partido Popular "retire inmediatamente la propaganda electoral mediante correo postal por el manoseo institucional de la Junta de Andalucía por parte de Moreno Bonilla y del PP, y las trampas de Pilar Miranda para engañar a los onubenses"

Baluffo ha lamentado "la ocultación extraña de la candidata y que se use la figura del presidente de todas y todos los andaluces para pedir el voto para su partido político", añadiendo que el PP "utiliza sus cargos institucionales para sus intereses partidistas". Por ello, "exigimos respeto a las instituciones y a los andaluces, que se merecen gobiernos que miren por las personas, que respondan a sus necesidades e inquietudes, y no empecinados en atender sólo los intereses de sus siglas políticas". Además, el socialista ha indicado que en Huelva se produce un hecho "más curioso y llamativo" porque "es la única capital de provincia andaluza en la que se han realizado las cartas sin la presencia de su candidata, Pilar Miranda, para huir de la imagen desastrosa que tuvo en el Ayuntamiento con 20 años de ruina económica, de hundimiento de las empresas y de no pagarle los convenios a los colectivos sociales".

Baluffo ha exigido a Miranda que "deje de hacer trampas a los onubenses y retire inmediatamente esas cartas", lamentando que "su nerviosismo le lleva a creer que todo vale" siendo requerida con anterioridad por la Junta Electoral de Zona para que retire propaganda electoral de las farolas.

El secretario de Organización ha destacaba que "es algo aún más llamativo si cabe dado el desinterés y la falta de apuesta" del Partido Popular y de Juanma Moreno por Huelva, "una apatía y pasotismo demostrados cada vez que viene a la ciudad sin proyecto alguno y sin dar explicaciones por las innumerables medidas anunciadas y abandonadas a su suerte como el desterrado Hospital Materno Infantil", recordando que Huelva sigue siendo la única capital de provincia de Andalucía sin estas instalaciones sanitarias; o el "desplante a los onubenses cuando nos postulamos a acoger la Agencia Espacial Española, cuyo apoyo del gobierno autonómico era imprescindible y nos negó esa posibilidad".

"Como tampoco no nos merecemos seguir soportando la dejadez que ejemplifican el desarrollo de dos obras determinantes e importantísimas para la ciudad de Huelva como son los proyectos del edificio de Hacienda y del Banco de España. Dos obras paralizadas en pleno centro de la ciudad de las que seguimos sin saber nada después de más de siete años" destacaba Baluffo.

Asimismo, "nada se sabe de las obras del carril bici para la ciudad, una actuación de la Dirección General de Movilidad, que encabeza Felipe Arias, y que paralizó en cuanto asumió el cargo, así como las obras del Puente Sifón, que sufren mucho retraso por la incapacidad e incompetencia del número 2 de Pilar Miranda".

Finalmente, el secretario de Organización también se ha hecho eco durante la rueda de prensa del cierre por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de 43 unidades de primer curso de infantil de tres años. Una medida que, según la estimación realizada por las familias y sindicatos, afectaría a algunos centros públicos de la capital como el CEIP Virgen del Pilar, el Tres de Agosto, el Pilar Martínez Cruz y el Arias Montano. "queremos pedir explicaciones al Partido Popular y manifestar nuestro apoyo a todas las AMPAS y a las juntas directivas de todos los colegios. No les quepa duda de que van a tener en el Partido Socialista y en su alcalde un aliado para reivindicar que estas unidades no se cierren y que la oferta en los colegios públicos de Huelva siga siendo igual que hasta ahora" reivindicaba.