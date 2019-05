Griñolo propone un Plan de Desarrollo Local en Trigueros

La candidata a la Alcaldía de Trigueros por Cs (Ciudadanos), María José Griñolo, propuso la elaboración de un Plan de Desarrollo Local, que establezca las líneas para sacar al municipio del “estancamiento” y el “nivel de desempleo que sufre”.

En la presentación de su candidatura, en la que estuvo acompañada por el diputado electo de Cs por Huelva, Carlos Hermoso, María José Griñolo subrayó su compromiso por el empleo, la regeneración y la transparencia. “La transparencia genera confianza en el ciudadano y ha sido uno de los puntos flacos del actual Ayuntamiento”, explicó la candidata.

Griñolo se comprometió a no permanecer más de ocho años al frente del Ayuntamiento de Trigueros. En su opinión, “formar parte de un Gobierno no debe ser una salida profesional sino un servicio al ciudadano”, por lo que la candidata del partido naranja abogó “por no permanecer más de ocho años en un puesto de gobierno y, al término, regresar a su puesto de trabajo”.

Finalmente, María José Griñolo señaló que los miembros de su candidatura “son ciudadanos de a pie, personas luchadoras, supervivientes del día a día preocupada por nuestro futuro y el de nuestros hijos”, que han dado el salto a la primera línea de la política por “el compromiso de cambiar las realidades de nuestro municipio y atender las necesidades de los ciudadanos”.