Elecciones Municipales Huelva 2023: Adelante Andalucía apuesta por proteger los cabezos de la "depredación urbanística"

El candidato de Adelante Andalucía a la Alcaldía de Huelva, Jesús Amador Zambrano, ha defendido en la mañana de este miércoles, 24 de mayo, la preservación y puesta en valor de los cabezos de Huelva como seña de identidad onubense, cuidándolos de la “depredación urbanística".

En este sentido, Amador ha subrayado que “una de las primeras cosas que haremos cuando lleguemos al Ayuntamiento será retirar el permiso de urbanización en el cabezo de la Joya y de Mundaka, y lo haremos en base a una legalidad que creemos que nos da la razón y que nosotros haremos valer”.

Así, la formación andalucista, tal y como recoge en su programa electoral, aboga por “cambiar la construcción de edificios en el cabezo de La Joya por un centro de interpretación de la necrópolis tartésica”.

Desde Adelante Andalucía “apostamos de verdad por la sostenibilidad, por el recurso bioclimático que representan los cabezos, así como por la puesta en valor de los restos del cabezo de la Joya. Porque –continúa Amador-- la ciudad de Huelva y su población merecen poder disfrutar de sus cabezos en condiciones de buen cuidado, no como están ahora, ni construyendo encima”.

En este sentido, el candidato andalucista resalta que “es imprescindible” la defensa del patrimonio arqueológico onubense como impulsor de la cultura y de un nuevo modelo productivo que favorezca “el conocimiento de la riquísima historia de Huelva y de las claves de sus grandes períodos progresivos, representados por las culturas tartessicas, y romanas, entre otras”.

Por ello, “el Ayuntamiento debe ponerse del lado de la gente y no de las constructoras”. Y es que, “en Huelva no es imprescindible construir ahí, a no ser que sea porque se lo queramos facilitar todo lo posible a la empresa en cuestión”, ha finalizado Amador.