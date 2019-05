Creo en Huelva se propone renovar los parques caninos de la ciudad

El candidato a la Alcaldía de la capital onubense por Creo en Huelva, Ruperto Gallardo, apuesta por renovar los parques caninos de la ciudad. En una reunión mantenida en las instalaciones del Parque de Zafra con dueños de perros, aseguró que “la gestión de este equipo de gobierno no ha sido la idónea, llegando a provocar incluso sensación de persecución a los dueños de perros”.

Este colectivo no está constituido formalmente, pero no descarta asociarse. Varias han sido las demandas que han trasladado a Creo en Huelva, quien se ha comprometido a incorporarlas a su programa. Así, los dueños de perros reclaman la creación de un censo de estos animales en la ciudad, lo que ayudará a un mayor control y vigilancia de los mismos. “Esta medida es muy necesaria, ya que se calcula que casi un 12% de la población de Huelva tiene perro, eso es un número muy importante, que requiere rigor en el control” señaló Gallardo.

Respecto a las zonas de esparcimiento canino (también llamadas pipi-can), explica que son muchas las quejas y peticiones, “la zona que se instaló en el parque Antonio Machado tuvo problemas desde el principio; la del parque de Zafra es pequeña y está mal ubicada, según me dicen no es raro que los perros se contagien allí de conjuntivitis u otras infecciones, ya que no se limpia y desinfecta con la frecuencia necesaria, la del antiguo Estadio, no contenta ni a usuarios ni a vecinos”.