El gran reto de un vecino de Zalamea: Recorrer Europa sin hablar inglés y con 50 euros al día

Se llama Juanma Moriña, es de Zalamea la Real, tiene 40 años y desde hace 48 horas se enfrenta al gran reto de su vida: Viajar por Europa durante 35 días, sin hablar inglés y con un presupuesto máximo de 50 euros al día.

"Llevo muchos meses dándole vueltas y madurando esta idea. Hoy estoy más cerca de decir que este sueño se va a hacer realidad. Tal vez, esta sea la idea más loca que he tenido en estos casi 40 años, pero ¿qué sería del mundo y de nosotros mismos, sin un poco de riesgo y locura? Del miedo a lo inédito...En esta aventura voy en busca de esa sensación de incertidumbre cuando te enfrentas a lo desconocido, deseoso de empaparme de historia e historias, cultura, tradiciones, costumbres, y por supuesto, de emociones y sentimientos. Sin lugar a dudas, os estoy hablando del reto más grande que jamás me he propuesto: Recorrer Europa sin hablar inglés y con un presupuesto máximo e 50 euros al día", anunciaba el de Zalamea a través de un post en su perfil de Instagram.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Juan Manuel Moriña Zarza (@juanmazlm)

Acaba de dejar su trabajo. Hasta finales del 2019 regentaba una cafetería en Zalamea, la creó desde cero, la mantuvo como uno de los establecimientos de moda en el pueblo durante 5 años y a finales del 2019 tomó la decisión de traspasarlo. La idea era regresar a Huelva con su pareja y montar un negocio nuevo con ella, pero todo se paralizó con la llegada de la pandemia.

"El Covid nos pegó un bofetón en la cara, nos tuvimos que replantear todo y reinventarnos. Encontré trabajo de teleoperador en casa y estuve varios meses, pero esos cambios y el confinamiento fueron un cocktail molotov en mi cabeza y en mi alma y a finales de junio decidí hacer una pausa laboral. Estaba desgastado. A las 16 h. de la tarde acabé mi contrato y a las 16:05 me fui a hacer el Camino de Santiago. Conocí a gente maravillosa y tuve la experiencia personal más brutal de mi vida", explica.

Una vivencia que le hizo ver todo diferente y por la que hoy emprende esta aventura: "Me he vuelto a liar la manta por la cabeza y voy a estar 40 días recorriendo Europa. 13 países y 15 ciudades, de momento. Nada reservado. A lo que me depare el viaje. Y a disfrutar conmigo mismo", asegura.

El jueves salió de noche dirección a Madrid y viajará a partir de entonces en autobús y tren, aprovechando las noches para ahorrarse el hotel, "Intentaré no sobrepasar los 50 euros al día", afirma.

Su única compañía durante los próximos días serán, dice, "una mochila cargada de miedo con un poquito de ropa" y su objetivo: "ser yo mi mejor amigo, conocerme y seguir creciendo. Cuando acabe este viaje, me gustaría volver a ser feliz conmigo mismo, volver a darme cuenta de que lo más importante que tengo en mi vida soy yo, a pesar de que esa búsqueda de mi felicidad cause daños, porque los míos están preocupados".

A partir de ahora, Juanma desconoce todo lo que le va a ocurrir y eso es, precisamente, lo que persigue: "Yo siempre he sido una persona que ha pensado en el futuro sin pensar en el presente. Y ahora solo quiero disfrutar. Lo único que me preocupa es lo que estoy haciendo ahora".